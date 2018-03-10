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сегодня, 20:26 3

Российский космонавт выложил в соцсети фото Благовещенска из космоса

Российский космонавт выложил в соцсети фото Благовещенска из космоса

Летчик-космонавт Сергей Рязанский выложил в соцсети снимок из космоса. На нем запечатлен город Благовещенск. Космонавт уже фотографировал Амурскую область – в октябре прошлого года он делился снимком космодрома Восточный.

«Благовещенск – единственный административный центр России, расположенный на самой границе. При закладке Благовещенска Н.Муравьев взял за основу планировку военных городов Древнего Рима, где улицы спланированы строго по сторонам света – с севера на юг и с запада на восток. Что как раз отчетливо видно на снимке. Кстати, нахожусь сейчас на космодроме Восточный, на фестивале космического кино. //Снято в августе 2017 г.», – подписал фотографию Сергей Рязанский.

В комментариях к публикации сразу стали писать амурчане и те, кто когда-то жил в Приамурье. Пользователи восторженно высказывались об увиденном снимке.

Просмотров всего: 631

#космос

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Комментарии
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  • full

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    41 минута назад

    Космоснимок - повод для новости? Чудны дела твои, Господи!

  • obs

    obs
    36 минут назад

    Да-да, повод поучить работать, встав с дивана

  • Хмык

    Хмык
    22 минуты назад

    Гыг. Нас вообще за идиотов держат?

    Типа, мы ни гугл карт, ни яндекс карт, ни гугл планет не видели. Топором бреемся и при лучине читаем.

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