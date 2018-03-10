Российский космонавт выложил в соцсети фото Благовещенска из космоса
Летчик-космонавт Сергей Рязанский выложил в соцсети снимок из космоса. На нем запечатлен город Благовещенск. Космонавт уже фотографировал Амурскую область – в октябре прошлого года он делился снимком космодрома Восточный.
«Благовещенск – единственный административный центр России, расположенный на самой границе. При закладке Благовещенска Н.Муравьев взял за основу планировку военных городов Древнего Рима, где улицы спланированы строго по сторонам света – с севера на юг и с запада на восток. Что как раз отчетливо видно на снимке. Кстати, нахожусь сейчас на космодроме Восточный, на фестивале космического кино. //Снято в августе 2017 г.», – подписал фотографию Сергей Рязанский.
В комментариях к публикации сразу стали писать амурчане и те, кто когда-то жил в Приамурье. Пользователи восторженно высказывались об увиденном снимке.
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