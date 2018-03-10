Российский космонавт выложил в соцсети фото Благовещенска из космоса

«Благовещенск – единственный административный центр России, расположенный на самой границе. При закладке Благовещенска Н.Муравьев взял за основу планировку военных городов Древнего Рима, где улицы спланированы строго по сторонам света – с севера на юг и с запада на восток. Что как раз отчетливо видно на снимке. Кстати, нахожусь сейчас на космодроме Восточный, на фестивале космического кино. //Снято в августе 2017 г.», – подписал фотографию Сергей Рязанский.

В комментариях к публикации сразу стали писать амурчане и те, кто когда-то жил в Приамурье. Пользователи восторженно высказывались об увиденном снимке.