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Владимир Путин поделился мыслями о преемнике

Владимир Путин поделился мыслями о преемнике
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки NBC, рассказал, что с момента, как стал главой государства, он думает о преемнике. Однако, даже если он кому-то симпатизирует, это неважно, отметил глава государства, потому что выбор сделают граждане России.

«Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом. Всё равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто-то не нравится — кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации», — сказал Путин.

Он также прокомментировал мнения, что с приходом других людей к власти после него сделанное ранее будет разрушено, пишет RT.

«Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу. Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить всё, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые всё будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому-то этого бы и хотелось — в том числе и в Соединённых Штатах, — но не думаю, что они правы», — добавил президент.

Текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля. Ранее Путин во время прямой линии отметил, что решать вопрос о его преемнике должны избиратели.

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#российская власть

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Комментарии
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  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад



    «Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу. Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить всё, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые всё будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому-то этого бы и хотелось — в том числе и в Соединённых Штатах, — но не думаю, что они правы», — добавил президент.



    Это же сколько едротроллей и кремлеботов, после таких слов Путина, забились в истерике! А как же майдан, а как же госпедовские шестерки у власти в России и т.д.

    И вообще, кто если не Путин???

    Это что же выходит, у Путина и и всей этой шушары разные методички?

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