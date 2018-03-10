Ан-26 мог разбиться в Сирии из-за повреждения закрылков

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Источник в военно-транспортной авиации сообщил, что при заходе на посадку на ВПП авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Алеппо у пилотов Ан-26 возникли проблемы с управлением машиной. Скорее всего, при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров. В такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать.

Сразу после катастрофы в Хмеймиме Минобороны заявило, что она, очевидно, произошла из-за технической неисправности самолета. Позднее появилась версия, что авиакатастрофе мог способствовать так называемый сдвиг ветра — якобы внезапный и довольно сильный, от 14 до 17 метров в секунду, порыв накренил самолет, который тут же рухнул.

При этом действующие в Сирии боевики заявили, что Ан-26 был сбит огнем из пулеметов (ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Джейш аль-Ислам»). Впрочем, еще до сообщения террористов Минобороны, а также главная военная прокуратура и Следственный комитет России (СКР) исключили даже возможность внешнего воздействия на воздушное судно, поскольку территория возле военной базы находится под полным контролем силовиков.

Уголовное дело в связи с ЧП в Сирии было возбуждено по статье 351 УК «Нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека». В результате происшествия погибли 39 человек.