В Амурской области женщины-военнослужащие боролись за звание «Леди в погонах»

В соединении Дальней авиации воздушно-космических сил, дислоцированном в Амурской области, состоялся конкурс среди женщин-военнослужащих «Леди в погонах». Дамы состязались в физических упражнениях, стрельбе из автомата АК-74, а также в творчестве.

На финальном этапе конкурсанткам предстояло рассказать о себе, представить творческий номер и продемонстрировать искусство дефиле. В финале конкурса за победу боролись восемь девушек. Победу одержала ефрейтор Александра Гатаулина. Все участницы получили ценные подарки, сообщает пресс-служба ВВО.

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Екатерина PL