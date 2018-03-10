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В Амурской области женщины-военнослужащие боролись за звание «Леди в погонах»

В Амурской области женщины-военнослужащие боролись за звание «Леди в погонах»

В соединении Дальней авиации воздушно-космических сил, дислоцированном в Амурской области, состоялся конкурс среди женщин-военнослужащих «Леди в погонах». Дамы состязались в физических упражнениях, стрельбе из автомата АК-74, а также в творчестве.

На финальном этапе конкурсанткам предстояло рассказать о себе, представить творческий номер и продемонстрировать искусство дефиле. В финале конкурса за победу боролись восемь девушек. Победу одержала ефрейтор Александра Гатаулина. Все участницы получили ценные подарки, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #конкурсы

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    Почему обязательно "леди"? Что за страсть к иностранным словам. Есть хорошее русское слово "бабы".

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Баба в погонах? Баба с погонами? Баба под погонами...А этих пилотки можно назвать. Или аэродромщицы...

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