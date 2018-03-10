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Из-за болезни не все юные гимнасты смогли принять участие в первенстве Благовещенска

Из-за болезни не все юные гимнасты смогли принять участие в первенстве Благовещенска

В спорткомплексе «Юность» 10 марта началось первенство Благовещенска по художественной гимнастике «Веснушки». Участники – дети в возрасте от 4 до 13 лет. Всего соревнования собрали порядка 120 человек. Но, отметила главный судья, детей ожидалось больше – многие заболели и не смогли выступить.

Совсем маленькие гимнасты выступали без предметов, спортсмены постарше использовали атрибуты художественной гимнастики. Во время выступления судьи учитывали несколько показателей – технику, артистизм, группы трудностей и группы бонусов. По итогу все критерии суммировались и выставлялась окончательная оценка.

10 марта состоялся первый день соревнований, 11 марта они продолжатся. Соревнования являются квалификационными, поэтому те дети, которые выполнят нормативы, смогут получить разряд – от юношеского до первого взрослого.

«Вообще, на занятия принимаются дети с малого возраста – с 4 лет. Но не каждый ребенок готов в этом возрасте к тренировкам, поэтому у них всегда есть задел, они могут пробовать себя до первого класса. Ну и конечно, мы берем не каждого ребенка, у нас идет отбор – смотрим по всем параметрам. Но и потом не все отобранные дети выдерживают психологически, некоторые бросают, потому что художественная гимнастика – это очень тяжелый вид спорта», – рассказала главный судья соревнований.

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#дети #спорт

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Комментарии
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  • варварав

    варварав
    4 часа назад

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