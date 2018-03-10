Легковушка протаранила пассажирский автобус в Благовещенске: есть пострадавшие

В Благовещенске 10 марта на в районе Театральной – Северной случилось ДТП. Около 16 часов там столкнулись маршрутный автобус и легковушка марки Chevrolet. В аварии пострадали три человека.

По словам очевидцев, водитель автомобиля несколько перекрестков проехал с превышением скорости, задев по пути несколько машин. В итоге легковая машина врезалась в пассажирский автобус.

«Пострадала женщина из автобуса, с которым произошло столкновение, ее увезли в травмпункт. Водитель машины от госпитализации отказался. Пассажир автомобиля получил тяжелые травмы», – сообщил очевидец.

В Госавтоинспекции факт аварии подтвердили, сообщив, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Также в ГИБДД добавили, что в ДТП пострадали три человека – одна женщина из автобуса, а также пассажир и водитель из автомобиля. Характер травм пока неизвестен.