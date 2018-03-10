На Чигиринском водохранилище провели второй этап чемпионата Благовещенска по зимнему дрифту

10 марта состоялся второй этап чемпионата города Благовещенска по зимнему дрифту. В 11 часов на Чигиринском водохранилище собрались болельщики и гонщики. Всего в соревнованиях участвовали 16 спортсменов из областного центра Приамурья и Свободного.

Как пояснили организаторы, трассу переделали и обновили после первого этапа. А вот правила гонок остались теми же. Весь путь участников был поделен на три сектора.

В соревнованиях участвовали два класса автомобилей – «стрит» и «про». В классе «стрит» были заявлены «Жигули», а также заднеприводные иномарки на обычной шипованной резине. В класс «про» попали более мощные автомобили на раллийных шипах длиной от 1,5 до 4,5 миллиметров.