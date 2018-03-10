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На Чигиринском водохранилище провели второй этап чемпионата Благовещенска по зимнему дрифту

На Чигиринском водохранилище провели второй этап чемпионата Благовещенска по зимнему дрифту

10 марта состоялся второй этап чемпионата города Благовещенска по зимнему дрифту. В 11 часов на Чигиринском водохранилище собрались болельщики и гонщики. Всего в соревнованиях участвовали 16 спортсменов из областного центра Приамурья и Свободного.

Как пояснили организаторы, трассу переделали и обновили после первого этапа. А вот правила гонок остались теми же. Весь путь участников был поделен на три сектора.

В соревнованиях участвовали два класса автомобилей – «стрит» и «про». В классе «стрит» были заявлены «Жигули», а также заднеприводные иномарки на обычной шипованной резине. В класс «про» попали более мощные автомобили на раллийных шипах длиной от 1,5 до 4,5 миллиметров.

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#спорт #транспорт

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    4 часа назад

    Горбатый "Запорожец" участвовал?

  • Чит@тель

    Чит@тель
    1 час назад

    не было

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