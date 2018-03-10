На севере Приамурья отметят эвенкийский праздник

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Традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера отметят в эвенкийских сёлах Приамурья. 24 марта его будут праздновать села Усть-Уркима, Усть-Нюкжа Тындинского района и Бомнак Зейского района, 25 марта – село Ивановское Селемджинского района, а в последний день марта мероприятие состоится в селе Первомайское Тындинского района.

День оленевода и охотника отмечается ежегодно в трёх эвенкийских сёлах Тындинского района. В этот день чествуются люди, которые остались верны своим предкам и продолжают жить в тайге, круглый год переезжая с одного пастбища на другое вместе с семьями и оленьими стадами. Традиционно на праздник съезжаются эвенки-кочевники, из тайги пригоняются лучшие упряжки оленей.

На празднике демонстрируется мастерство в гонках на оленьих упряжках и в верховой езде, проводится конкурс на лучшую хозяйку чума, устраиваются спортивные мероприятия, для жителей и гостей села показывается концертная программа. Bсе желающие могут приобрести изделия декоративно-прикладного творчества, одежду и обувь из меха и кожи, а также отведать блюда национальной эвенкийской кухни, пишет газета «БАМ».