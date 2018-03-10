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Детскую одежду разных годов выставили в областном музее

Детскую одежду разных годов выставили в областном музее

В Благовещенске стартовала неделя детской моды Kids fashion week 2018. В первый день ,10 марта, открылась выставка детской одежды, а также состоялся показ мод. Благовещенцы смогли увидеть одежду разных годов и посмотреть на юных модников.

Выставку организовали в областном музее, там же прошел показ детской одежды. Около 17 детей в возрасте от 5 до 13 лет представили разные вещи, сопровождался показ небольшой лекцией об истории детской моды.

А после присутствующие смогли внимательно рассмотреть все экспонаты, представленные на выставке – это детская одежда 40-х, 50-х, 60-х годов. Коллекция собиралась на протяжении всей истории музея. Некоторые вещи были взяты с амурских швейных фабрик, другие приносили сами амурчане. Работать выставка будет в течение месяца.

Сама неделя моды закончится 17 марта. За семь дней горожан ждут различные мастер-классы, семинары для детей, выставки и другие мероприятия. А в конце недели моды будут подведены итоги конкурса фотомоделей, который уже стартовал.

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#дети #жизнь

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