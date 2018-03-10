Амурские хористы приехали в Благовещенск на фестиваль

10 марта утром в Амурском областном доме народного творчества начался региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. На него приехали 16 коллективов из девяти муниципальных образований региона. В этом году все хористы поют в русской народной манере.

Участники фестиваля – это коллективы Благовещенска, Белогорска, Райчихинска, Благовещенского, Ивановского, Магдагачинского и Мазановского районов. Все они прошли предварительные отборы на местах. Победители регионального этапа отправятся на окружной этап, а победителей окружного этапа ждет финальный фестиваль в Москве. Он пройдет в ноябре 2018 года.

В фестивале принимают участие как любители, так и профессионалы разных возрастов, в том числе и дети. Участники фестиваля оцениваются по категориям и награждаются дипломами лауреата первой, второй и третьей степеней. Остальные коллективы получают диплом участника фестиваля. Кроме того, в этом году в связи со 160-летием Амурской области каждому коллективу вручают народную куклу, сделанную местными мастерицами.