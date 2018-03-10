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В Благовещенске пассажир такси пожаловался, что водитель присвоил себе 30 рублей

В Благовещенске пассажир такси пожаловался, что водитель присвоил себе 30 рублей
Фото: rus.ozodi.org

Благовещенец возмутился стоимостью поездки на такси. Молодой человек рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что водитель взял с него лишние деньги за багаж. Таксист, со слов пассажира, присвоил себе 30 рублей.

«В районе 11:00 произошёл со мной неприятный случай. Мне понадобилось такси, чтобы перевезти коробку с техникой размером 53х61х33 и весом чуть более 10 килограммов. Там находился корпус от персонального компьютера. Расстояние было небольшим, около 4-5 кварталов в центре города – от дома быта "Элегант" до перекрёстка Чайковского – Амурская. Я позвонил в такси. При заказе диспетчер озвучила сумму поездки – 110 рублей. Из них 100 рублей сама поездка и 10 рублей багаж», – рассказал благовещенец Александр.

По словам молодого человека, автомобиль подъехал быстро, но по прибытии на место выяснилось, что цена поездки выше. Пассажир отдал таксисту 110 рублей, но водитель сообщил, что сумма составляет 140 рублей.

«Я ему говорю, что мне диспетчер назвала сумму 110 рублей. А он мне ответил: "У нас даже пакет с тапочками по 30". Интересные нововведения, подумал я и отдал 140 рублей. После того как я покинул машину, то сразу перезвонил диспетчеру и попросил уточнить ещё раз сколько стоила услуга. Она сказала 110 рублей. На мой вопрос, почему водитель взял с меня больше, она ответила, что не знает и что мне нужно по этому вопросу связаться менеджером по жалобам клиентов, у которого сегодня и завтра выходные дни», – сказал благовещенец.

Молодой человек добавил, что попробует оставить жалобу в понедельник, 12 марта. А пока он написал обращение на официальном сайте Роспотребнадзора.

«С одной стороны, сумма в 30 рублей небольшая, но, на мой взгляд, дело не в сумме, а в самом факте подобной наглости со стороны водителей такси. Зачем тогда диспетчеры оговаривают сумму поездки, которая не соответствует действительности? Есть большая вероятность что я – не единственный кто столкнулся с подобной ситуацией», – сказал Александр.

Корреспондент Амур.инфо связался с директором службы такси, который пояснил, что за багаж фирма берет не 10 рублей. «Я не знаю, какова там ситуация, не разбирался в этом. Но могу точно сказать, что провоз багажа у нас стоит 30 рублей. Возможно, 110 рублей – это стоимость самой поездки, плюс еще 30 рублей сверху за провозимую вещь. Тут либо диспетчер ошиблась, либо молодой человек неверно понял ее. Надо поднимать записи телефонных разговоров и разбираться. Пассажир может позвонить мне по номеру, указанному на нашем сайте, и мы все выясним. Если будет необходимость, вернем деньги», – прокомментировал директор фирмы такси Иван Максимов.

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#транспорт

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Комментарии
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  • варварав

    варварав
    7 часов назад

    Старый развод. И дело не в с30 рублях это точно

  • Belka_89

    Belka_89
    6 часов назад

    Звонить надо было в такси а не после

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    6 часов назад

    не сталкивался с таким разводом

    сам такси редко заказываю

    обычно звонят договариваются мне сумму говорят я только башляю

    в Москве правда таксист пытался какую-то лабуду втюхать, послал его

    звонить диспетчеру самого

    маршрут оговорен, багаж заявлен, сумма названа ниче не знаю

    он пытался херню втюхать про то что якобы меня искал и просрочил бесплатное нахождение на территории стоянки аэропорта и теперь платить должен. я то тут причем, где он там шарахался я откуда знаю.

  • avangardist

    avangardist
    6 часов назад

    Тема дня на АИ

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 часов назад

    ерунда

    комп какой там багаж

    багаж это когда таксист в два присеста сумки в багажник загружает.

  • Prokaznik

    Prokaznik
    5 часов назад

    Ахахахааааа,чем дальше тем страшнее или смешнее хз.Агрегаторы же не назначают цены,они ж информационную деятельность ведут,откуда диспетчер взялся,А????Стукачи обижаются за 30р,да вас дебилов от подъезда до подъезда везут,багаж вам помогают грузить,ждут когда вы там изволите выйти и везут за 70-100р ,а вам при любом раскладе 30р жалко заплатить за багаж,удоды.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 часов назад

    Че за восстание машин непонятное

    я свою бесценную жизнь доверяю непойми кому, садясь в непонятную шушлайку

    это мне доплатить за такой риск не мешало бы

  • Prokaznik

    Prokaznik
    5 часов назад

    Ходи пешком. деньги сэкономиш.

  • Prokaznik

    Prokaznik
    5 часов назад

    А лучше купи личную шушлайку и доверь себя себе!

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 часов назад

    не, тоже не вариант

    пешком долго и обувь дорогая быстро изнашивается

    а это тоже траты

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 часов назад

    и так ясно что только по необходимости пользуешься такси

  • v77

    v77
    5 часов назад

    Придурок. Из-за 30 рублей развел базар.

  • Rak900

    Rak900
    5 часов назад

    100% он не сказал что у него багаж будет вот и посчитали так, а вообще багаж и стоит 30р так что никакого развода нет

  • Prokaznik

    Prokaznik
    4 часа назад

    А почему не озвучивают имя фамилие потерпевшего?дело то правое пусть представится!или стыднобля обозначиться?а может это журналисты придумывают или это именно журналист и был?!

  • Prokaznik

    Prokaznik
    4 часа назад

    И вобщепох,я за Грудинина!

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    4 часа назад

    Prokaznik

    И вобщепох,я за Грудинина!



    ну тогда ладно

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    ProkaznikАхахахааааа,чем дальше тем страшнее или смешнее хз.Агрегаторы же не назначают цены,они ж информационную деятельность ведут,откуда диспетчер взялся,А????Стукачи обижаются за 30р,да вас дебилов от подъезда до подъезда везут,багаж вам помогают грузить,ждут когда вы там изволите выйти и везут за 70-100р ,а вам при любом раскладе 30р жалко заплатить за багаж,удоды.


    О, таксисты подъехали. Тоже вопрос, а если я подсказываю таксисту как проехать с ВДНХ до микрахи, мне должны часть стоимости поездки компенсировать за работу штурманом?

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    4 часа назад

    Защитники таксистов, интересно, будут возмущаться, если в магазине на кассе булка хлеба окажется дороже рублей на 10-15, чем на ценнике указано на прилавке? А чё, 10 рублей не те деньги ведь, чтоб возмущаться и жаловаться)))

  • tankist btb

    tankist btb
    3 часа назад

    им может противостоять только каршеринг. но такой услуги в Благе пока нет. будем ждать

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    Идиот просто не сказал,что багаж, все же знают , что доплата от 30 рублей! Ждем, что скажет прослушивание разговора и кто где наврал! Возможно диспетчер дура

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