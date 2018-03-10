В Благовещенске пассажир такси пожаловался, что водитель присвоил себе 30 рублей

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Благовещенец возмутился стоимостью поездки на такси. Молодой человек рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что водитель взял с него лишние деньги за багаж. Таксист, со слов пассажира, присвоил себе 30 рублей.

«В районе 11:00 произошёл со мной неприятный случай. Мне понадобилось такси, чтобы перевезти коробку с техникой размером 53х61х33 и весом чуть более 10 килограммов. Там находился корпус от персонального компьютера. Расстояние было небольшим, около 4-5 кварталов в центре города – от дома быта "Элегант" до перекрёстка Чайковского – Амурская. Я позвонил в такси. При заказе диспетчер озвучила сумму поездки – 110 рублей. Из них 100 рублей сама поездка и 10 рублей багаж», – рассказал благовещенец Александр.

По словам молодого человека, автомобиль подъехал быстро, но по прибытии на место выяснилось, что цена поездки выше. Пассажир отдал таксисту 110 рублей, но водитель сообщил, что сумма составляет 140 рублей.

«Я ему говорю, что мне диспетчер назвала сумму 110 рублей. А он мне ответил: "У нас даже пакет с тапочками по 30". Интересные нововведения, подумал я и отдал 140 рублей. После того как я покинул машину, то сразу перезвонил диспетчеру и попросил уточнить ещё раз сколько стоила услуга. Она сказала 110 рублей. На мой вопрос, почему водитель взял с меня больше, она ответила, что не знает и что мне нужно по этому вопросу связаться менеджером по жалобам клиентов, у которого сегодня и завтра выходные дни», – сказал благовещенец.

Молодой человек добавил, что попробует оставить жалобу в понедельник, 12 марта. А пока он написал обращение на официальном сайте Роспотребнадзора.

«С одной стороны, сумма в 30 рублей небольшая, но, на мой взгляд, дело не в сумме, а в самом факте подобной наглости со стороны водителей такси. Зачем тогда диспетчеры оговаривают сумму поездки, которая не соответствует действительности? Есть большая вероятность что я – не единственный кто столкнулся с подобной ситуацией», – сказал Александр.

Корреспондент Амур.инфо связался с директором службы такси, который пояснил, что за багаж фирма берет не 10 рублей. «Я не знаю, какова там ситуация, не разбирался в этом. Но могу точно сказать, что провоз багажа у нас стоит 30 рублей. Возможно, 110 рублей – это стоимость самой поездки, плюс еще 30 рублей сверху за провозимую вещь. Тут либо диспетчер ошиблась, либо молодой человек неверно понял ее. Надо поднимать записи телефонных разговоров и разбираться. Пассажир может позвонить мне по номеру, указанному на нашем сайте, и мы все выясним. Если будет необходимость, вернем деньги», – прокомментировал директор фирмы такси Иван Максимов.