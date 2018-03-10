В Белогорске из-за порыва без холодной воды остались больше тысячи человек

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Коммунальные службы Белогорска устраняют порыв водопровода в микрорайоне Центральный. В управлении по делам ГО и ЧС администрации города сообщили, что информация о порыве на трубе холодного водоснабжения в районе дома № 19 по улице Северной поступило в 10:10.

«Труба диаметром 150 миллиметров залегает на глубине 4,5 метра. Порывы на этом участке трубопровода устраняются ежегодно. Трубам холодного водоснабжения по 40 лет. Износ очень большой, – отметил директор Водоканала Вячеслав Остапенко. – В настоящее время на месте работают 6 человек и 3 единицы техники. Проводится вскрытие грунта. Планируем устранить порыв в течение ближайших пяти часов. В обеденное время обеспечен подвоз воды. В случае необходимости он будет осуществлен и в вечернее время».

Без холодной воды пока остаются 5 многоквартирных домов, где проживает более 1,2 тысячи человек, сообщают в пресс-службе администрации Белогорска.