Жители Райчихинска вынуждены мерзнуть из-за некачественного угля

В редакцию Амур.инфо обратился житель Райчихинска, который пожаловался на холод в многоквартирных домах города. В частности в его квартире температура днем составляет около плюс 15-16 градусов. При том, что по нормативам она должна быть не ниже плюс 20 градусов.

Проблема с температурным режимом появилась четыре дня назад, рассказал Александр. Коснулась она, со слов мужчины, всех домов в городе.

«Я несколько дней назад прооснулся утром от холода. Начал узнавать, у кого еще так, оказалось, что это по всему городу. Четыре дня уже ничего не меняется. В квартирах холодно, а деньги за отопление мы платим немалые», – поделился житель дома № 47 по улице Победы города Райчихинска Александр.

Мужчина отметил, что проблема кроется в некачественном угле, который был закуплен для местных котельных. Такой уголь покупают у частных лиц, стоит он гораздо дешевле угля, поставляемого проверенными угольными компаниями, говорит мужчина.

«Я звонил диспетчеру, тот мне прямо сказал, что проблема в угле. Мол, закупили некачественный дешевый уголь у частников. А там не уголь, а просто глина зачерненная с водой. Они нелегально занимаются раскопками. Угольные компании-то привозят хороший уголь, но у них соответственно дороже. Видимо, решили сэкономить», – высказался житель Райчихинска.

В амурском министерстве ЖКХ корреспонденту Амур.инфо подтвердили, что проблемы с отоплением действительно возникли из-за некачественного угля.

«На прошлой неделе данная ситуация существовала. На сегодняшний день приобретён качественный уголь, и в ближайшее время в домах города Райчихинска температура будет соответствовать норме», – прокомментировал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Более подробную информацию по этой ситуации с пояснениями администрации Райчихинска в министерстве обещали дать в понедельник, 12 марта.