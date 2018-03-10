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Жители Райчихинска вынуждены мерзнуть из-за некачественного угля

Жители Райчихинска вынуждены мерзнуть из-за некачественного угля

В редакцию Амур.инфо обратился житель Райчихинска, который пожаловался на холод в многоквартирных домах города. В частности в его квартире температура днем составляет около плюс 15-16 градусов. При том, что по нормативам она должна быть не ниже плюс 20 градусов.

Проблема с температурным режимом появилась четыре дня назад, рассказал Александр. Коснулась она, со слов мужчины, всех домов в городе.

«Я несколько дней назад прооснулся утром от холода. Начал узнавать, у кого еще так, оказалось, что это по всему городу. Четыре дня уже ничего не меняется. В квартирах холодно, а деньги за отопление мы платим немалые», – поделился житель дома № 47 по улице Победы города Райчихинска Александр.

Мужчина отметил, что проблема кроется в некачественном угле, который был закуплен для местных котельных. Такой уголь покупают у частных лиц, стоит он гораздо дешевле угля, поставляемого проверенными угольными компаниями, говорит мужчина.

«Я звонил диспетчеру, тот мне прямо сказал, что проблема в угле. Мол, закупили некачественный дешевый уголь у частников. А там не уголь, а просто глина зачерненная с водой. Они нелегально занимаются раскопками. Угольные компании-то привозят хороший уголь, но у них соответственно дороже. Видимо, решили сэкономить», – высказался житель Райчихинска.

В амурском министерстве ЖКХ корреспонденту Амур.инфо подтвердили, что проблемы с отоплением действительно возникли из-за некачественного угля.

«На прошлой неделе данная ситуация существовала. На сегодняшний день приобретён качественный уголь, и в ближайшее время в домах города Райчихинска температура будет соответствовать норме», – прокомментировал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Более подробную информацию по этой ситуации с пояснениями администрации Райчихинска в министерстве обещали дать в понедельник, 12 марта.

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#ЖКХ #Райчихинск

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • Лёшка

    Лёшка
    8 часов назад

    Да, с понедельника батареи были холодные. Сейчас лучше стало - чуть теплые. За счет того что на улице потеплело днем не так холодно. А вечером приходится обогреватель включать до утра.

  • Лёшка

    Лёшка
    8 часов назад

    Да, с понедельника батареи были холодные. Сейчас лучше стало - чуть теплые. За счет того что на улице потеплело днем не так холодно. А вечером приходится обогреватель включать до утра.

  • Аргентум

    Аргентум
    8 часов назад

    Лешка есть способ лучше! Например машку за ляшку и тыгыдык ты гы дык

  • Аргентум

    Аргентум
    8 часов назад

    Лешка есть способ лучше! Например машку за ляшку и тыгыдык ты гы дык

  • Генрих VI

    Генрих VI
    8 часов назад

    Если уголь покупают у "частников", то у них должна быть лицензия на этот вид деятельности. А раз так, то РСО (ресурсоснабжающая организация) может оформить претензию.

  • Victrix

    Victrix
    7 часов назад

    Генрих VI

    Если уголь покупают у "частников"



    А если у сами знаете кого?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    А чего правящая ЕР на поставщиков не надавит?

    Ну как раньше горком КПСС всех на уши бы поставил.

    Вертикаль не вертикаль и правящая не правящая а крышующая?

    Где адм ресурс КАА, он то уж всю кухню угольной мафии знает.

    Или крышует кого?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    6 часов назад

    Victrix

    Генрих VI

    Если уголь покупают у "частников"



    А если у сами знаете кого?



    Тогда РСО, которая тратит бюджетные средства на сомнительную сделку - на цугундер. Всего делов-то.

  • full

    full
    6 часов назад

    Генрих VI

    Victrix

    Генрих VI

    Если уголь покупают у "частников"



    А если у сами знаете кого?



    Тогда РСО, которая тратит бюджетные средства на сомнительную сделку - на цугундер. Всего делов-то.



    А Козлова?

  • варварав

    варварав
    6 часов назад

    Министр ЖКХ Сергей Гордеев явно в курсе закупки плохого топлива. Ибо засуетился. Схема понятна.Купить дёшево, а по бумагам подороже. Зарплаты видно в поллямамало голодает

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    6 часов назад

    И это происходит в городе УГОЛЬЩИКОВ! Бездарные, безответственные руководители.

  • Jackson

    Jackson
    5 часов назад

    Чайка бабло экономит, накупил г*на, а народ страдает теперь. Думал наверное что до весны прокатит...

  • Jackson

    Jackson
    5 часов назад

    По хорошему тут бы прокурору вмешаться.и куда только смотрит

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    5 часов назад

    JacksonПо хорошему тут бы прокурору вмешаться


    прокурор на Щербакова смотрит, не мешайте Виктору Дмитриевичу))

  • Черная boroda

    Черная boroda
    5 часов назад

    Дело не в Чайке или Карпове, дело в предприятии, добывающем уголь. Если там завышают цену на топливо за 1 тонну процентов на 70 или не отпускают вовсе со Стеллы, арендатор ЖКХ вынужден брать где угодно. А угледобывающем предприятием рулит Москва, её через колено местного правительства не перегнёшь. Скажите спасибо, что самые большие морозы прошли на "ура". Долбите Амурский уголь.

  • варварав

    варварав
    4 часа назад

    А почему угледобывающим предприятии которое находится в Амурской области руководит Москва? С какого хрена? Уж не родители ли Светлоликого КАА постарались?

  • Blonda

    Blonda
    4 часа назад

    Я так скажу. И чайка этот мурло и прокурор ему в рот смотрит. Дожили. Город угольщиков. Обоих бы с постов пинком под зад

  • Jackson

    Jackson
    4 часа назад

    ЛёшкаДа, с понедельника батареи были холодные. Сейчас лучше стало - чуть теплые. За счет того что на улице потеплело днем не так холодно. А вечером приходится обогреватель включать до утра.


    Прям 15-16 градусов? Это ппц товарищи.

  • Jackson

    Jackson
    4 часа назад

    Bonyfacii
    JacksonПо хорошему тут бы прокурору вмешаться


    прокурор на Щербакова смотрит, не мешайте Виктору Дмитриевичу))


    Это типа стеб? А если серьезно? Считаете это не повод для внимания гор прокуратуры? Давно бы уже чаек и других подобных птиц пустили в расход. Не верится что это первый звоночек.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Все делается очень просто.

    Уголь отправляется на анализ и, если он не соответствует по качеству, денежки за него не выплачиваются, а на поставщика грузится всё, что только можно нагрузить.

    Но, что-то мне думается, что никто этого делать не будет. Потому как слишком явно слышится звук пилы.

  • варварав

    варварав
    4 часа назад

    Вот в том то ии дело что все в доле.

  • tche

    tche
    1 час назад

    ДЕЛО В ГВОЗДЕ (не бздите, граждане тролли!)

    Граждане и гражданки! Господа и господини! Товарищи!

    Дурют нашего брата, ой дурют. Внутре средневекового рыцаря — наши опилки (Аркадий Райкин)

    Тут вопли насчет того, что Райчихинск замёрз слышны. Главное имя обратившегося на такое возмутительство озвучено, а фамилия, нет. Но факт понижения температуры на лице города. Да. Хоть и бесфамильный этот человек. Страсть какая таинственность. И хрен с ней.

    Проблема в чём? В гвозде! В каком? В конце прочитаете. А пока я тут суетнулся, матюгнулся, изыскал и выдаю на гора причину похолодания.

    Никаких частных разрезов с грязью арендатор ЖКХ не посещал. Уголёк ему отгружали с Пионерского разреза, а это Амурский уголь. Только Амурский уголь не везде хорош, где и негож. На Центральном участке уголь по тарифу – горючий и жаркий. С Пионера – слабогорящая хрень.

    Почему с Пионера получали топливо? Потому что продавец угля ООО Дальвосттрейд не выполнил свои договорные обязательства, и вместо качественного угля, всучил арендатору ЖКХ некачественное. Не давали в Амурском угле? Проблемы поставщика, ага. Это как на военной службе в наряде: заболел или понос прошиб, договаривайся, чтобы за тебя твой боевой товарищ службу нёс. Нет хорошего угля с Амурского угля, закупай в Красноярке, Японии, Америке, но договорные условия соблюдай. Ай!

    Не блюдил он условия, поэтому на праздники несколько дней прохладно было. Но ситуация исправлена, возют уголь хороший уже. Не бздите, граждане.

    Шоб быть объективным скажу, что про ситуацию такую знали все: область, органы прокурорского надзора, САМ гендир Амурского угля. То исть, сигналы и крики о помощи были. Они услышаны, но машина ЖКХ таки буксонула.

    Вот это правда. Как и выдержка и документа. Привожу, читайте, на ус мотайте. Копия документа получена через внутреннюю разведку внешнего управления ГРУ (газораздаточного участка).

    ООО «Амурская угольная компания» производит завоз угля на котельные города для жизнеобеспечения населения города Райчихинска. В настоящее время производится отгрузка угля с участка «Пионерский». Мы неоднократно обращались к Вам с просьбой организовать отгрузку угля с Центрального месторождения по причине того, что уголь с участка «Пионерский» плохого качества, имеет высокую влажность и калорийность ниже утверждённой в тарифе (2950 ккал/кг), из-за чего котельные не могут выдерживать температурный режим теплоносителя. В предпраздничные дни 5-го, 6-го и 7-го марта так же производился завоз угля на котельные с участка «Пионерский» настолько плохого качества, что он практически не горит в котлах, в следствие чего 8-го и 9-го марта произошли сбои на котельных «Восток» (температура теплоносителя на выходе из котельной 40С вместо необходимых 80С), «Юг» (температура теплоносителя на выходе из котельной 50С вместо необходимых 80С) и др. Кроме того, предприятие несет существенные убытки из-за перерасхода топлива и электроэнергии, так как требуется запускать в работу по три котла. Просим Вас в кратчайшие сроки расследовать причины поставки некачественного топлива с участка «Пионерский» в предпраздничные дни 5-го, 6го и 7-го марта и поспособствовать отгрузке качественного угля с Центрального месторождения.

    А теперь при чём здесь гвоздь. Ага. Самуил Яковлевич Маршак на это так ответил

    Не было гвоздя –

    Подкова

    Пропала.

    Не было подковы -

    Лошадь

    Захромала.

    Лошадь захромала –

    Командир

    Убит.

    Конница разбита --

    Армия

    Бежит.

    Враг вступает в город,

    Пленных не щадя,

    Оттого, что в кузнице

    Не было гвоздя.

    Но в стихе одна неточность. Армия не разбита, командир не убит, а вот проблемы с углем были. Армия дальше шагает, командир под знаменем едит. Так что не бздите, тролли, всё путём.

    Да. На Пионере калорийность угля 2120, если уж совсем круто – 2700. А надо…

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Хмык

    Все делается очень просто.

    Уголь отправляется на анализ и, если он не соответствует по качеству, денежки за него не выплачиваются, а на поставщика грузится всё, что только можно нагрузить.

    Но, что-то мне думается, что никто этого делать не будет. Потому как слишком явно слышится звук пилы.



    ГОСТ по отбору угля для определения сортности так мудрён....

    Что отбрехаться будет очень даже легко.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Хмык

    Все делается очень просто.

    Уголь отправляется на анализ и, если он не соответствует по качеству, денежки за него не выплачиваются, а на поставщика грузится всё, что только можно нагрузить.

    Но, что-то мне думается, что никто этого делать не будет. Потому как слишком явно слышится звук пилы.



    ГОСТ по отбору угля для определения сортности так мудрён....

    Что отбрехаться будет очень даже легко.



    Да ничего особо мудрёного там нет. Комиссионно отбирается определённое количество угля и лаборатория в Хабаровске проводит его исследование.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Дак тут вроде райчихинский блогер есть и он оду хвалебную сочинял об угольщиках.

    Я ему писал, что это все может быть пиаром, а к чему - это надо еще пожить. Вот теперь мало по малу что-то швы какие-то не сращенные проявляются через проблемы.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    OT

    Дак тут вроде райчихинский блогер есть и он оду хвалебную сочинял об угольщиках.

    Я ему писал, что это все может быть пиаром, а к чему - это надо еще пожить. Вот теперь мало по малу что-то швы не сращенные проявляются через проблемы.



    Гарант - то в курсе о данном? Головы полетели с министров и выше?

  • OT

    OT
    51 минута назад

    vertex

    OT

    Дак тут вроде райчихинский блогер есть и он оду хвалебную сочинял об угольщиках.

    Я ему писал, что это все может быть пиаром, а к чему - это надо еще пожить. Вот теперь мало по малу что-то швы не сращенные проявляются через проблемы.



    Гарант - то в курсе о данном? Головы полетели с министров и выше?



    Там только ангелы летают. да скрепы правят, а они лишь ругают типа " молись ангел твою в скрепы......"

  • Хмык

    Хмык
    9 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Хмык

    Все делается очень просто.

    Уголь отправляется на анализ и, если он не соответствует по качеству, денежки за него не выплачиваются, а на поставщика грузится всё, что только можно нагрузить.

    Но, что-то мне думается, что никто этого делать не будет. Потому как слишком явно слышится звук пилы.



    ГОСТ по отбору угля для определения сортности так мудрён....

    Что отбрехаться будет очень даже легко.



    Влажность, зольность, калорийность. Определяются в легкую. Фсё. Всякие там летучие, содержание примесей... это уже и не важно.



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