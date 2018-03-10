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сегодня, 12:09 3

Подрядчик космодрома Восточный назвал причины удорожания и затягивания стройки

Подрядчик космодрома Восточный назвал причины удорожания и затягивания стройки
Фото: ria.ru

Бывший генподрядчик строительства космодрома Восточный ГВСУ, ранее Спецстройтехнологии, в рамках судебного разбирательства намерен ходатайствовать о проведении независимой экспертизы проектной документации. Это прольет свет на причины затягивания и удорожания стройки.

«В соответствии с рекомендациями суда кассационной инстанции, на следующем заседании 8 мая ответчиком будет заявлено ходатайство о проведении независимой судебной экспертизы для проведения сравнительного исследования проектно-сметной документации и вносимых в нее изменений», – сообщили в «ГВСУ по спецобъектам».

Бывший генподрядчик строительства космодрома Восточный таким образом намерен установить действительный период просрочки предоставления документации со стороны заказчика, пишет DVhab.ru.

«Первоначально предоставленная заказчиком в 2014 году рабочая документация не позволила своевременно развернуть работы, согласно контрактным срокам. Полный объем откорректированной рабочей документации по результатам прохождения госэкспертизы был представлен лишь спустя три года после заключения контрактов. Устранение недостатков в рабочей документации продолжается и в текущем периоде», – отметили в «ГВСУ по спецобъектам».

По данным бывшего генподрядчика, в документацию было внесено более 3 тысяч изменений, которые касаются устранения технических ошибок проектирования, замечаний госэкспертизы и дополнительных требований заказчика. Именно это, как утверждает подрядчик, повлияло на увеличение сроков и фактическую стоимость строительства объектов космодрома Восточный.

Как сообщалось ранее, адвокаты трех из четырех осужденных в Хабаровске по делу о хищениях на космодроме Восточный подали в суд апелляции.

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#космодром

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Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    10 часов назад

    А что то очень быстро забылось, что сметы для космодрома крапала частная фирма почти под государственным названием.

    И что автор тех смет ныне в бегах.

    Что те сметы были в разы завышены.

    ****

    А теперь смело увеличение на завышенные сметы будем крапать?

  • Victrix

    Victrix
    9 часов назад

    причины удорожания и затягивания стройки - подрядчик космодрома Восточный...

  • варварав

    варварав
    6 часов назад

    ВОРОВСТВО—главная причина затягивания стройки. Где посадки? И начинать надо с Роскосмоса

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