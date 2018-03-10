Метеорологи: Дальний Восток будет чаще топить

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Из-за муссонов повторяемость крупных наводнений на территории российского Дальнего Востока в первой четверти ХХI века может удвоиться. Об этом сообщает центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера «Антистихия».

Ожидается увеличение примерно вдвое повторения максимальных уровней наводнений в Дальневосточном федеральном округе, заторных наводнений на Лене и ряде других сибирских рек. Повторяемость паводков на Дальнем Востоке увеличится в 1,5-2 раза в среднем с одного паводка в 10-15 лет в последней четверти ХХ века до одного паводка в 7-12 лет в первой четверти ХХI века.

По словам специалистов, в последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60 % жителей страны. Годовой экономический ущерб от ЧС различного характера может достигать 1,5-2 % валового внутреннего продукта – от 675 до 900 миллиардов рублей, пишут «Метовести».