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сегодня, 10:45 13

Метеорологи: Дальний Восток будет чаще топить

Метеорологи: Дальний Восток будет чаще топить
Фото: novostienergetiki.ru

Из-за муссонов повторяемость крупных наводнений на территории российского Дальнего Востока в первой четверти ХХI века может удвоиться. Об этом сообщает центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера «Антистихия».

Ожидается увеличение примерно вдвое повторения максимальных уровней наводнений в Дальневосточном федеральном округе, заторных наводнений на Лене и ряде других сибирских рек. Повторяемость паводков на Дальнем Востоке увеличится в 1,5-2 раза в среднем с одного паводка в 10-15 лет в последней четверти ХХ века до одного паводка в 7-12 лет в первой четверти ХХI века.

По словам специалистов, в последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60 % жителей страны. Годовой экономический ущерб от ЧС различного характера может достигать 1,5-2 % валового внутреннего продукта – от 675 до 900 миллиардов рублей, пишут «Метовести».

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#Дальний Восток #погода #природа

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    9 часов назад

    Этот год мы ещё переживём, а в 19-м поплывём, как это было в 13-м.

  • OT

    OT
    9 часов назад

    Против цикла никакое освящение не спасет.

  • Victrix

    Victrix
    9 часов назад

    Генрих VI

    в 19-м поплывём...



  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    9 часов назад

    Подчеркните; - Хозяйственной деятельности! И запустите ещё парочку ГЭС.

    Только не надо писать в ответ, что ГЭС, при нынешней жадности и капитализме, защищает от наводнений.

  • Victrix

    Victrix
    9 часов назад

    Сергей вокалист

    Подчеркните; - Хозяйственной деятельности! И запустите ещё парочку ГЭС.



    Надо будет запустим. Наши ГЭС что хотим, то и делаем. А у вас свет от велогенератора?

  • Хмык

    Хмык
    8 часов назад

    Пусть меня поправят метеорологи, но веры этой "Антистихии" ноль.

  • варварав

    варварав
    7 часов назад

    На людей им плевать в масштабах прибыли. Да и в случаях наводнений и других катастроф потери людей не слишком большие. Всего-то 800000человек. Даже не миллион.

  • full

    full
    6 часов назад

    Генрих VI

    Этот год мы ещё переживём, а в 19-м поплывём, как это было в 13-м.



    Не логично. Логичнее поплыть в двадцать четвертом.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    6 часов назад

    full

    Генрих VI

    Этот год мы ещё переживём, а в 19-м поплывём, как это было в 13-м.



    Не логично. Логичнее поплыть в двадцать четвертом.



    Ну, что ж. Поплывём нелогично. Но зато как поплывём.

  • peters

    peters
    5 часов назад

    те наводнения, что были в Амурке и Хабаровском крае - как все об этом говорят - устроили ДВ работники ГЭСов - копили воду до того времени и уровня, что когда до них дошло что плотины смоет - начали её (воду) сбрасывать - вот вам и наводнение. А если бы руководство сидело в Амурке, а не В Москве - то воду начали бы сбрасывать раньше и порциями - такая вот информация - бабка на базаре сказала.

  • nerro

    nerro
    4 часа назад

    Тема про Дальний Восток, при чём здесь 90 млн. человек в тексте?

  • варварав

    варварав
    4 часа назад

    Про то что в наводнениях виновато Росгидро все знают. И что им главное прибыль, а на местное население нас... . А теперь они нас предупреждают что топики и топить будут. Намерена нам тогда эти ГЭС? Электричество все равно дорого и прибыль не в наше карман, плюс от наводнения не спасут. Гнать их надо тварей

  • Tina22

    Tina22
    4 часа назад

    ПРИЕЕЕЗЖАААЙТЕ К НАМ- это чее- антирекламма?

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