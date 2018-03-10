Китай планирует сделать юань мировой валютой

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Власти Китая продолжат постепенно способствовать интернационализации юаня, в том числе за счет дальнейшего открытия своего финансового рынка. Об этом заявил глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань.

«В процессе интернационализации юаня были приняты достаточные меры, которые теперь позволяют использовать юань в торговле и в инвестициях. Кроме того, юань был включен в корзину валют SDR. Основные процедуры уже проведены… Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, еще можно кое-что сделать в установлении коммуникации между внутренним и международными рынками капитала», – сказал на Чжоу Сяочуань.

Что касается степени использования юаня участниками рынка в своих расчетах и инвестициях, то на это, по его словам, нужно достаточно продолжительное время. «Мы не можем никого принуждать, решения принимаются исходя из собственных соображений, поэтому это постепенный процесс», – сказал Чжоу Сяочуань, добавив, что Китай продолжит постепенную интернационализацию юаня.

Он также отметил, что дальнейшее открытие финансового рынка поможет процессу интернационализации юаня.

Как пишет РИА Новости, исполнительный совет МВФ в ноябре 2015 года принял решение с 1 октября 2016 года включить юань в корзину SDR, в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена. Решение фонда совпало с ожиданиями международных аналитиков и экспертов, которые давно говорили о необходимости признания роли Китая в глобальной торговле. Народный банк Китая приветствовал решение МВФ, назвав его признание результатом экономического развития и политики реформ и открытости Китая.

SDR (специальные права заимствования) являются международным резервным активом, созданным МВФ в 1969 году в дополнение к официальным резервам своих стран-членов.