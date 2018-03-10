От минус 5 до минус 17: прогноз погоды в Приамурье на 10 марта

Фото: benzinych.ru

В Амурской области 10 марта ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура составит минус 6…11 градусов, местами по северу – минус 12…17.

В Благовещенске в этот день малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Юго-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Термометры покажут 5…7 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL