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Украинский дуэт Artik & Asti выступил в Благовещенске (фото)

Украинский дуэт Artik & Asti выступил в Благовещенске (фото)

Вечером 9 марта в Grand Arena Ostrova Благовещенска состоялся концерт украинской поп-группы Artik & Asti. Послушать песни в исполнении дуэта артистов Артема и Анны собрались более 800 человек.

Посетителями концерта были в основном девушки. Большая часть слушателей не стала сидеть на креслах, а спустилась в танцевальную зону, на танцпол, где и отрывалась. Многие снимали происходящее на видео и сразу же делились роликами в социальных сетях.

Часть песен дуэт Артема и Анны исполнил вместе со зрителями. Как оказалось, благовещенцы, пришедшие в Grand Arena, знают слова многих композиций. Artik & Asti больше пели, а разговаривали со зрителями не так много. Основной темой их посланий благовещенцам стала любовь и все с ней связанное.

В подарок от поклонников Анна получила букет розовых роз.

Украинский дуэт Artik & Asti был основан в 2010 году. За время своего существования группа выпустила два музыкальных альбома.

Подробнее о прошедшем концерте читайте в рубрике «Культпросвет».

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#концерты #культура #музыка

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