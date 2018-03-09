Инженер из Тынды стал лауреатом всероссийского конкурса

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Олег Кошевой обеспечивает единство измерений, проводит калибровку и поверку средств радиоэлектронных, электротехнических, геометрических, температурных измерений. Цель работы – обеспечить безопасное движение поездов.

Инженер разработал и внедрил проект «Поверка датчиков температуры» с годовым экономическим эффектом 470,8 тысячи рублей. Проект используется также на Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорогах, участки которых пролегают по вечной мерзлоте.

Внедряя проект, Тындинская метрологическая лаборатория освоила новую для себя поверку средств измерений температурных величин. Это стало вкладом в реализацию плана на 2016 год по увеличению позиций в области аккредитации на право поверки Дальневосточного центра метрологии с 63 до 71 позиции.

Проведена оптимизация затрат Мерзлотной станции Тында на метрологические услуги по поверке многозонных цифровых датчиков типа МЦДТ. Сокращены на 208 часов потери на доставку этих датчиков к месту обслуживания.

«Если раньше датчики для полевого определения температуры грунтов, широко используемые Мерзлотной станцией Тында, приходилось возить на метрологическое обслуживание в Омск, то благодаря реализации проекта поверку и калибровку датчиков теперь проводит Тындинская метрологическая лаборатория, – рассказывает Олег Кошевой. – Сейчас мы занимаемся разработкой нового проекта, связанного с калибровкой автомобильных спидометров типа 12.3802, находящихся в эксплуатации в региональных подразделениях Дальневосточной дирекции инфраструктуры. Мы спроектировали и изготовили стойку-крепление для фиксации спидометра, что позволит вести непрерывный контроль всего рабочего процесса, сократит производственные потери, связанные с излишними перемещениями средства измерения на рабочем месте. Оригинальная конструкция стойки-крепления оформлена как рационализаторское предложение».

Олег Кошевой испытывал большую тягу к точным наукам со школьной скамьи, участвовал в олимпиадах по физике. Получив диплом техника в Тындинском железнодорожном техникуме, он окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «Стандартизация и сертификация». Работать начал инженером по метрологии в ремонтном локомотивном депо Тында-Северная, где обеспечивал единство измерений при плановых видах ремонта тягового подвижного состава. С 2015 года Олег трудится руководителем Тындинской метрологической лаборатории Дальневосточного центра метрологии, где активно внедряет технологии бережливого производства.

«От точности средств измерений напрямую зависит качество работ, выполняемых всеми железнодорожными службами, – отмечает инженер. – В 2017 году мы выполнили работы по калибровке 23 187 единиц, отремонтировали 3 921 единицу. Приборы к нам в лабораторию приходят из разных уголков региона. Мы часто выезжаем на линию, чтобы обслуживать, например, путеизмерительные шаблоны. Техническое творчество – неотъемлемая часть нашей работы».