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сегодня, 14:07 3

В Белогорске Хитмэн помог полицейским обнаружить и изъять наркотики

В Белогорске Хитмэн помог полицейским обнаружить и изъять наркотики
Фото: altai-info.com

Белогорские транспортные полицейские обнаружили и изъяли у мужчины наркотики. В этом стражам порядка помогла служебно-розыскная собака по кличке Хитмэн.

Так, полицейские совместно со специалистом-кинологом провели обыск по месту жительства мужчины 1982 года рождения. Обыск проводился в рамках расследования по ранее возбужденному уголовному делу, связанному с наркотиками. В ходе него служебно-розыскной собакой Хитмэн было обнаружено гашишное масло массой 1,58 грамма.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Просмотров всего: 982

#Белогорск #животные #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кукумбер

    Кукумбер
    5 часов назад

    Ментовский беспредел, коррупция

  • paravis

    paravis
    21 минута назад

    Заголовок-издёвка над читателем. Чуть ли не Бетмен.

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