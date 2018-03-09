В Белогорске Хитмэн помог полицейским обнаружить и изъять наркотики

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Белогорские транспортные полицейские обнаружили и изъяли у мужчины наркотики. В этом стражам порядка помогла служебно-розыскная собака по кличке Хитмэн.

Так, полицейские совместно со специалистом-кинологом провели обыск по месту жительства мужчины 1982 года рождения. Обыск проводился в рамках расследования по ранее возбужденному уголовному делу, связанному с наркотиками. В ходе него служебно-розыскной собакой Хитмэн было обнаружено гашишное масло массой 1,58 грамма.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.