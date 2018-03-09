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сегодня, 13:06 5

Компания по космическому туризму отказалась от Восточного

Компания по космическому туризму отказалась от Восточного
Фото: dostup1.ru

Российская частная космическая компания «КосмоКурс», созданная в 2014 году, разрабатывает многоразовый корабль. Цель – возить на орбиту космических туристов. При этом предприятие отказалось от услуг космодромов Восточный и Плесецк.

«Для приземления нам нужна пустынная местность: космический аппарат (капсула) должен будет приземляться, может как на парашюте, так и на двигателях, без приведения в заданную точку. Поэтому из соображений безопасности лесные массивы нам не подходят. Это исключает из списка возможных мест старта космодромы Восточный и Плесецк.

На Капустином Яру большая загрузка. Сейчас мы рассматриваем в качестве места старта космодром Байконур. Роскосмос нам сам предложил его, мы ездили туда, смотрели. Однако на данный момент переговорный процесс по Байконуру сошел практически на нет, потому что Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры не очень понимает, как с нами взаимодействовать», – рассказал в интервью ТАСС генеральный директор «КосмоКурса» Павел Пушкин.

По его словам, проект компании предполагает, что корабль с шестью туристами будет запущен в космос по суборбитальной траектории, то есть без оборота вокруг Земли. Полет займет около 15 минут, из них примерно пять пройдут в невесомости.

«Первый полет опытного образца должен состояться в 2023 году, первый с туристами – в 2025 году», – обозначил сроки Пушкин.

Названная им цена билета на полет – 250 тысяч долларов.

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#космодром #технологии #туризм

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Комментарии
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  • Кукумбер

    Кукумбер
    5 часов назад

    И правильно сделали, видать ужаснулись от россиянской коррупции

  • 123.rewq

    123.rewq
    3 часа назад



    Российская частная космическая компания «КосмоКурс», созданная в 2014 году, разрабатывает многоразовый корабль.



    Филиал Илона Маска? Обратились бы к Нифашеву - быстро и недорого и эффективней роскосмоса

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Вот так и всплывает бестолковый выбор места под космодром.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Галушка расстроится.

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