Соцсети: в благовещенском ТРЦ во время тревоги обращаются лишь к персоналу

В соцсетях появилась видеозапись, сделанная в кинотеатре «Премиум» в Благовещенске. Пользователи удивились, что во время срабатывания пожарной сигнализации зачитывается обращение, в котором здание призывают покинуть сотрудников, но не посетителей.

«Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам покинуть здание!» – так звучит обращение, судя по размещенной в соцсетях видеозаписи. Поясняется, что ролик был записан 8 марта, и ни один посетитель не отреагировал на тревожный сигнал.

«Вот так будет что-то страшное и настоящее, русский Ванька в печи-то и сгинет», – отмечают в соцсетях.

В торгово-развлекательном центре «Острова», где расположен «Премиум», ИА «Амур.инфо» сообщили, что проблема, о которой заявили пользователи, уже исправляется. При этом активация сигнализации не связана с какими-либо пожарами или проверками: действуют подростки-хулиганы, которые ее запускают.

Видео: instagram.com/kriminal.blg