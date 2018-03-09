Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:44 2

Соцсети: в благовещенском ТРЦ во время тревоги обращаются лишь к персоналу

Соцсети: в благовещенском ТРЦ во время тревоги обращаются лишь к персоналу

В соцсетях появилась видеозапись, сделанная в кинотеатре «Премиум» в Благовещенске. Пользователи удивились, что во время срабатывания пожарной сигнализации зачитывается обращение, в котором здание призывают покинуть сотрудников, но не посетителей.

«Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам покинуть здание!» – так звучит обращение, судя по размещенной в соцсетях видеозаписи. Поясняется, что ролик был записан 8 марта, и ни один посетитель не отреагировал на тревожный сигнал.

«Вот так будет что-то страшное и настоящее, русский Ванька в печи-то и сгинет», – отмечают в соцсетях.

В торгово-развлекательном центре «Острова», где расположен «Премиум», ИА «Амур.инфо» сообщили, что проблема, о которой заявили пользователи, уже исправляется. При этом активация сигнализации не связана с какими-либо пожарами или проверками: действуют подростки-хулиганы, которые ее запускают.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 1147

#технологии

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Кукумбер

    Кукумбер
    5 часов назад

    Что записали на производстве, то и воспроизводится. Но не очень умным горожанам этого не понять

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Инженер из Тынды стал лауреатом всероссийского конкурса
Общество 5

Компания по космическому туризму отказалась от Восточного

Общество 18

Герман Клименко: Россия способна обойтись без мирового интернета
Общество 21

В больнице Белогорска заработал электронный терминал

5 марта, 17:47