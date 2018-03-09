В Благовещенске полицейские выезжали разбираться в ночном конфликте

Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появилась фотография с места происшествия в Благовещенске. Очевидцы сообщили о «кипише» возле одного из ночных клубов города в ночь на 9 марта. На месте якобы работало пять экипажей полиции.

Информацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в МО МВД России «Благовещенский». Минувшей ночью случился конфликт между двумя гражданками. На место выехали сотрудники полиции, которые доставили обеих женщин в дежурную часть. Обе написали заявления друг на друга. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента.

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#происшествия

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Александр Авдеев