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сегодня, 10:57 6

В Благовещенске полицейские выезжали разбираться в ночном конфликте

В Благовещенске полицейские выезжали разбираться в ночном конфликте
Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появилась фотография с места происшествия в Благовещенске. Очевидцы сообщили о «кипише» возле одного из ночных клубов города в ночь на 9 марта. На месте якобы работало пять экипажей полиции.

Информацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в МО МВД России «Благовещенский». Минувшей ночью случился конфликт между двумя гражданками. На место выехали сотрудники полиции, которые доставили обеих женщин в дежурную часть. Обе написали заявления друг на друга. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Просмотров всего: 8979

#происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    10 часов назад

    кипиш)))))

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    10 часов назад

    Суровые амурские барышни,жранув,устроили "кипешь":)

  • Gangstarr

    Gangstarr
    9 часов назад

    АИ, что Вы творите! Кипиш, это ж ******!

  • 123.rewq

    123.rewq
    9 часов назад



    Минувшей ночью случился конфликт между двумя гражданками.

    На месте якобы работало пять экипажей полиции.



    ППЦ Двух пьяных телок обслуживали ... ПЯТЬ ЭКИПАЖЕЙ ГВАРДЕЙЦЕВ,

    Интересно, все "гвардейцы" живы-здоровы ? )))

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    8 часов назад

    Суровые барышни были пьяны,потребовали мужчин ,побольше!

  • Леонидова

    Леонидова
    7 часов назад

    Пьяных потаскушек забрать на 15 суток. метлы в руки на общественно полезные работы нифашеву на воспитание))))) Ненавижу пьяных баб

    https://www.facebook.com/groups/201629740185378/permalink/592188767796138/

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