Александр Галушка: россиянам нужно больше поводов бывать на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке нужны мероприятия национального масштаба, чтобы люди приезжали сюда со всей России. Поэтому первый российский фестиваль телевизионного художественного кино «Утро Родины» проводится в Южно-Сахалинске, сообщил министр по развитию ДВ Александр Галушка.
«Мы бы очень хотели, чтобы наши национальные деятели культуры, которые во многом формируют мнения и настроения людей, почувствовали масштаб страны и узнали наш Дальний Восток. Это накладывает отпечаток на все последующее творчество. И это нужно пережить самому, чтобы осознать в полной мере. Важно, чтобы у жителей центральной части нашей страны было как можно больше поводов почаще бывать на Дальнем Востоке, а не наоборот», – сказал Галушка на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.
Первый российский фестиваль телевизионного художественного кино «Утро Родины» открылся в Южно-Сахалинске 8 марта. Участников и гостей фестиваля ждет насыщенная программа. 9 марта стартуют показы в рамках конкурсной программы, картины зрителям представят члены съемочных групп. В конкурсную программу мероприятия вошли двенадцать картин. Победителей объявят 14 марта, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
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