Александр Галушка: россиянам нужно больше поводов бывать на Дальнем Востоке

Фото пресс-службы Минвостокразвития

На Дальнем Востоке нужны мероприятия национального масштаба, чтобы люди приезжали сюда со всей России. Поэтому первый российский фестиваль телевизионного художественного кино «Утро Родины» проводится в Южно-Сахалинске, сообщил министр по развитию ДВ Александр Галушка.

«Мы бы очень хотели, чтобы наши национальные деятели культуры, которые во многом формируют мнения и настроения людей, почувствовали масштаб страны и узнали наш Дальний Восток. Это накладывает отпечаток на все последующее творчество. И это нужно пережить самому, чтобы осознать в полной мере. Важно, чтобы у жителей центральной части нашей страны было как можно больше поводов почаще бывать на Дальнем Востоке, а не наоборот», – сказал Галушка на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Первый российский фестиваль телевизионного художественного кино «Утро Родины» открылся в Южно-Сахалинске 8 марта. Участников и гостей фестиваля ждет насыщенная программа. 9 марта стартуют показы в рамках конкурсной программы, картины зрителям представят члены съемочных групп. В конкурсную программу мероприятия вошли двенадцать картин. Победителей объявят 14 марта, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.