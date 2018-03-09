В Благовещенске автомобиль сбил ребенка: пострадавший в больнице
8 марта в Благовещенске произошло ДТП с участием юного пешехода. Мальчика сбил на проезжей части автомобиль. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.
Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 16:09 в районе дома № 77 по улице Строителей. Мальчик 2011 года рождения, вышедший на проезжую часть перед близко движущейся машиной, был сбит автомобилем Nissan AD.
Все обстоятельства происшествия установят правоохранители.
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