В Благовещенске автомобиль сбил ребенка: пострадавший в больнице

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

8 марта в Благовещенске произошло ДТП с участием юного пешехода. Мальчика сбил на проезжей части автомобиль. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 16:09 в районе дома № 77 по улице Строителей. Мальчик 2011 года рождения, вышедший на проезжую часть перед близко движущейся машиной, был сбит автомобилем Nissan AD.

Все обстоятельства происшествия установят правоохранители.