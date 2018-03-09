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В Благовещенске автомобиль сбил ребенка: пострадавший в больнице

В Благовещенске автомобиль сбил ребенка: пострадавший в больнице
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

8 марта в Благовещенске произошло ДТП с участием юного пешехода. Мальчика сбил на проезжей части автомобиль. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 16:09 в районе дома № 77 по улице Строителей. Мальчик 2011 года рождения, вышедший на проезжую часть перед близко движущейся машиной, был сбит автомобилем Nissan AD.

Все обстоятельства происшествия установят правоохранители.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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