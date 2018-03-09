В Хабаровске нашли отрубленные кисти человеческих рук, криминал опровергнут

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В пригороде Хабаровске, на одном из участков протоки Бешеная, обнаружили мешок, в котором находились 26-28 пар отрубленных человеческих кистей рук, по которым ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных телах.

По данным хабаровских СМИ, возле останков были разбросаны бинты и бахилы, но о связях медицинских учреждений с этой находкой известно не было.

«Найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК РФ.

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города Хабаровска, отвечающих за утилизацию указанных биологических объектов, отмечают в ведомстве.