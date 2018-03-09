Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:19 0

В Хабаровске нашли отрубленные кисти человеческих рук, криминал опровергнут

В Хабаровске нашли отрубленные кисти человеческих рук, криминал опровергнут
Фото: ya62.ru

Найденные в мешке кисти рук в Хабаровске не имеют криминального происхождения — биологические объекты неправильно утилизировали. Ведется проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

В пригороде Хабаровске, на одном из участков протоки Бешеная, обнаружили мешок, в котором находились 26-28 пар отрубленных человеческих кистей рук, по которым ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных телах.

По данным хабаровских СМИ, возле останков были разбросаны бинты и бахилы, но о связях медицинских учреждений с этой находкой известно не было.

«Найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК РФ.

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города Хабаровска, отвечающих за утилизацию указанных биологических объектов, отмечают в ведомстве.

Просмотров всего: 420

#Дальний Восток #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть

Александр Галушка: россиянам нужно больше поводов бывать на Дальнем Востоке
Происшествия

В Благовещенске автомобиль сбил ребенка: пострадавший в больнице
Происшествия 4

В амурском селе сгорел дом: без крыши и вещей остались беременная женщина и двое детей
Происшествия 2

Амурчанин вовлек в финансовую пирамиду 356 человек и похитил 32 миллиона рублей