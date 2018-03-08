В Белогорске в честь женщин прогремел салют

Женщинам Белогорска устроили праздничный фейерверк в Международный женский день. 378 залпов стали заключительной частью часовой дискотеки на главной городской площади. Поучаствовали в мероприятии около трех тысяч человек.

Ранее вне крытых помещений общегородские концерты к 8 Марта в Белогорске не устраивали. Такую вечернюю дискотеку в Международный женский день устроили впервые. В течение часа прозвучало около двух десятков песен и танцевальных композиций.

«Классная идея. Лично мне очень приятно было посмотреть концертную программу, да еще и фейерверк в честь женщин. Хорошее настроение, хорошее завершение Международного женского дня. Посмотрите, сколько людей. И старшее поколение, и молодежь! Многие пришли семьями. Надеюсь, это станет доброй традицией!» - поделилась впечатлениями одна из зрительниц Светлана.

Салют из двух десятков эффектов в виде форсов, комет, пионов, хризантем, мерцания, шуршащих звезд и вееров в честь прекрасной половины Белогорска состоялся в 20:00. Фоном звучала песня «За женщин всех» в исполнении местного артиста.

Вечерний концерт прошел без происшествий. Охрану общественного порядка обеспечили сотрудники правоохранительных органов и добровольной народной дружины, сообщили в пресс-службе администрации Белогорска.

Женщинам Белогорска устроили праздничный фейерверк в Международный женский день. 378 залпов стали заключительной частью часовой дискотеки на главной городской площади. Поучаствовали в мероприятии около трех тысяч человек.

Ранее вне крытых помещений общегородские концерты к 8 Марта в Белогорске не устраивали. Такую вечернюю дискотеку в Международный женский день устроили впервые. В течение часа прозвучало около двух десятков песен и танцевальных композиций.

«Классная идея. Лично мне очень приятно было посмотреть концертную программу, да еще и фейерверк в честь женщин. Хорошее настроение, хорошее завершение Международного женского дня. Посмотрите, сколько людей. И старшее поколение, и молодежь! Многие пришли семьями. Надеюсь, это станет доброй традицией!» - поделилась впечатлениями одна из зрительниц Светлана.

Салют из двух десятков эффектов в виде форсов, комет, пионов, хризантем, мерцания, шуршащих звезд и вееров в честь прекрасной половины Белогорска состоялся в 20:00. Фоном звучала песня «За женщин всех» в исполнении местного артиста.

Вечерний концерт прошел без происшествий. Охрану общественного порядка обеспечили сотрудники правоохранительных органов и добровольной народной дружины, сообщили в пресс-службе администрации Белогорска.