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8 марта 2018, 23:04 7

В Белогорске в честь женщин прогремел салют

В Белогорске в честь женщин прогремел салют

Женщинам Белогорска устроили праздничный фейерверк в Международный женский день. 378 залпов стали заключительной частью часовой дискотеки на главной городской площади. Поучаствовали в мероприятии около трех тысяч человек.

Ранее вне крытых помещений общегородские концерты к 8 Марта в Белогорске не устраивали. Такую вечернюю дискотеку в Международный женский день устроили впервые. В течение часа прозвучало около двух десятков песен и танцевальных композиций.

«Классная идея. Лично мне очень приятно было посмотреть концертную программу, да еще и фейерверк в честь женщин. Хорошее настроение, хорошее завершение Международного женского дня. Посмотрите, сколько людей. И старшее поколение, и молодежь! Многие пришли семьями. Надеюсь, это станет доброй традицией!» - поделилась впечатлениями одна из зрительниц Светлана.

Салют из двух десятков эффектов в виде форсов, комет, пионов, хризантем, мерцания, шуршащих звезд и вееров в честь прекрасной половины Белогорска состоялся в 20:00. Фоном звучала песня «За женщин всех» в исполнении местного артиста.

Вечерний концерт прошел без происшествий. Охрану общественного порядка обеспечили сотрудники правоохранительных органов и добровольной народной дружины, сообщили в пресс-службе администрации Белогорска.

Женщинам Белогорска устроили праздничный фейерверк в Международный женский день. 378 залпов стали заключительной частью часовой дискотеки на главной городской площади. Поучаствовали в мероприятии около трех тысяч человек.

Ранее вне крытых помещений общегородские концерты к 8 Марта в Белогорске не устраивали. Такую вечернюю дискотеку в Международный женский день устроили впервые. В течение часа прозвучало около двух десятков песен и танцевальных композиций.

«Классная идея. Лично мне очень приятно было посмотреть концертную программу, да еще и фейерверк в честь женщин. Хорошее настроение, хорошее завершение Международного женского дня. Посмотрите, сколько людей. И старшее поколение, и молодежь! Многие пришли семьями. Надеюсь, это станет доброй традицией!» - поделилась впечатлениями одна из зрительниц Светлана.

Салют из двух десятков эффектов в виде форсов, комет, пионов, хризантем, мерцания, шуршащих звезд и вееров в честь прекрасной половины Белогорска состоялся в 20:00. Фоном звучала песня «За женщин всех» в исполнении местного артиста.

Вечерний концерт прошел без происшествий. Охрану общественного порядка обеспечили сотрудники правоохранительных органов и добровольной народной дружины, сообщили в пресс-службе администрации Белогорска.

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#Белогорск #праздники

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    зато денег на спорткомплекс не хватает

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Наверное, всетаки, не салют, а праздничный фейерверк..

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Мелюков шикует. Лучше бы женщинам купил крепдешину на платье.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Братеев

    зато денег на спорткомплекс не хватает



    60 тысяч рублей. И много много доставленного удовольствия. Не напрягайся ты так, братеев

  • Петайчук

    Петайчук
    1 час назад

    Господа из Белогорска, не сочтите за труд, сообщите сколько стоил этот салют и из каких источников он финансировался.

    Очень интересно и мне, и остальным, как видите.

  • Петайчук

    Петайчук
    56 минут назад

    Сумма озвучена, а теперь, будьте добры - источники финансирования. Если это из бюджета, то жители картонных домов вряд ли поймут эти траты. Когда в квартирах холодно - никакой салют не поможет.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    18 минут назад

    Петайчук, перестаньте истерить! Смешали в кучу…

    Пишите депутатский запрос, вам ответят. А то, скажите то, скажите это…а когда у вас что то спрашивают - сразу в кусты…

    Своим жалобщикам лучше скажите, пусть за электроэнергию платят…

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