В Серышеве эвакуировали автомобиль с железнодорожного переезда

Фото: adi19.ru

В среду, 7 марта, на железнодорожном переезде в Серышеве перед поездом застрял автомобиль – сотрудники ЗабЖД учились спасать автомобилистов в критических ситуациях. Здесь прошли учения по проверке навыков действий дежурного по переезду.

По легенде учений, автомобиль въехал на железнодорожный переезд и остановился из-за технической неисправности перед приближающимся поездом. Сразу после этого в оперативном порядке были включены заградительные сигналы для приближающегося поезда, оповещен дежурный по станции Серышево, организована буксировка неисправного транспортного средства на безопасное расстояние в соответствии с инструкцией, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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#транспорт #учения

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Василий Кленин