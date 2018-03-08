Холодной весной амурские джазмены проводят концерт «Вместе теплее»
В субботу, 10 марта, в большом зале Общественно-культурного центра состоится весенний концерт эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band. Называется он – «Вместе теплее». Начало концерта в 17:00.
Популярные песни под аккомпанемент оркестра будут исполнять вокалисты Алексей Анганзоров, Эльвира Габараева, Дмитрий Хмара, Олеся Анганзорова и Валерия Беченко. Дирижировать Amur Jazz Band будет его руководитель Анатолий Хопатько.
В программе концерта популярные эстрадные хиты, всегда актуальная классика, зажигательный джаз.
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