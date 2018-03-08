К пожароопасному периоду полностью готовы Белогорск, Благовещенск и Шимановск

Фото: Rybnoe.net

В Амурской области в марте прогнозируют дефицит осадков. А, поскольку снегозапас в Приамурье ниже нормы, в связи с ясной погодой ожидается, что к началу апреля во многих районах снег растает. Поэтому амурчанам необходимо готовиться к пожароопасному периоду.

Об этом говорили на заседании КЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло 6 марта в областном правительстве под руководством заместителя председателя правительства области Алексея Венглинского.

По данным Амурского ЦГМС в марте на территории Амурской области не прогнозируется серьезных циклонов и к тому же в первом весеннем месяце ожидается дефицит осадков. Температура воздуха будет около минус 7-10 градусов, днем может доходить до 0, ветер умеренный с порывами до 12 метров в секунду. Снегозапас по области ниже нормы, поэтому в связи с ясной погодой ожидается, что к 1 апреля во многих районах снег растает.

Органы местного самоуправления разработали планы противопожарной защиты территорий муниципальных районов и детальные карты-схемы проведения профилактических мероприятий на каждый населенный пункт. В них определены места создания защитных противопожарных полос, проведение отжигов сухой растительности, очистка территории, отмечены неочищенные от сухой растительности участки. Сейчас проводятся проверки населенных пунктов к весеннему противопожарному режиму. Полностью свою готовностью показали города Благовещенск, Белогорск, Шимановск и Шимановский район.

В готовности находится и противопожарная служба области. В Приамурье существуют 556 подразделений добровольной пожарной охраны в 523 населенных пунктах общей численностью 2 343 человека. Все добровольцы прошли необходимое обучение и укомплектованы спецодеждой, ранцевыми огнетушителям и воздуходувками. В ГАУ «Авиабаза» подготовлены к работе два самолета ТВС-2МС, два самолета Ан-2 и два вертолета Ми-8. Авиатехника с воздуха проводит мониторинг природных пожаров, осуществляет тушение возгораний в труднодоступной местности.

На заседании зампредседателя также заслушал доклады о проведении проверок населенных пунктов по готовности к пожароопасному периоду и обеспечению связью всех населенных пунктов Амурской области. Согласно данным, в 33 деревнях Приамурья, в которых проживает более 4 000 человек, отсутствует сотовая связь. Однако в этих населенных пунктах есть цифровые автоматические станции и таксофоны, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.