На улицах Благовещенска женщинам дарили цветы

В четверг, 8 марта, в Международный женский день четверо общественников вышли на улицы столицы Приамурья, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола с этим праздником. Молодые люди дарили им тюльпаны и открытки, а представители одного из банков дарили чай.

Акция проводится уже не первый год. Активисты поставили себе цель – подарить амурчанкам праздник. Накануне, 7 марта, они же дарили цветы пожилым женщинам из дома «Ветеран». А в день праздника прошлись по центральным улицам.

«Если честно, в этом году у нас было поменьше цветов, дарили мы их долго, – рассказал организатор акции Игорь Меметов. – В прошлом году мы раздали 350 тюльпанов за 10–15 минут, а в этом году 80 цветов раздавали едва ли не дольше. Людей на улице было совсем мало. Вероятно, из-за того, что сегодня в Благовещенске холодно. После акции мы зашли в одно кафе – и оно было полное. Цветов у нас уже не было, тогда мы встали и хором поздравили с праздником всех присутствующих девушек».