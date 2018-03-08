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На улицах Благовещенска женщинам дарили цветы

На улицах Благовещенска женщинам дарили цветы

В четверг, 8 марта, в Международный женский день четверо общественников вышли на улицы столицы Приамурья, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола с этим праздником. Молодые люди дарили им тюльпаны и открытки, а представители одного из банков дарили чай.

Акция проводится уже не первый год. Активисты поставили себе цель – подарить амурчанкам праздник. Накануне, 7 марта, они же дарили цветы пожилым женщинам из дома «Ветеран». А в день праздника прошлись по центральным улицам.

«Если честно, в этом году у нас было поменьше цветов, дарили мы их долго, – рассказал организатор акции Игорь Меметов. – В прошлом году мы раздали 350 тюльпанов за 10–15 минут, а в этом году 80 цветов раздавали едва ли не дольше. Людей на улице было совсем мало. Вероятно, из-за того, что сегодня в Благовещенске холодно. После акции мы зашли в одно кафе – и оно было полное. Цветов у нас уже не было, тогда мы встали и хором поздравили с праздником всех присутствующих девушек».

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#жизнь #праздники

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    и призывали голосовать

  • Леонидова

    Леонидова
    5 часов назад

    Если бы все, кто эту фигню рассылает с поздравлялками и махалками, подарил бы по одному цветочку, у меня дома был бы сад)))) Надоело чистить телефон , мессенджер и почту

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