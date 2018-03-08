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В амурском селе сгорел дом: без крыши и вещей остались беременная женщина и двое детей

В амурском селе сгорел дом: без крыши и вещей остались беременная женщина и двое детей

Рано утром в четверг, 8 марта, в селе Толстовка Тамбовского района полностью сгорел деревянный дом. Из пожара спаслись молодая беременная женщина, ее дети – один год и семь лет – и ее мама. Семья осталась без мебели, машины, личных вещей и документов. А за сгоревший дом еще выплачивается кредит.

Елена Войлошникова рассказала, что муж ее дочери уехал работать на вахту, поэтому она пришла ночевать к ней. «В шесть часов утра, в начале седьмого, мы все услышали страшный гул. В доме гараж находится под одной крышей с жилым помещением. Я открыла туда дверь, а под потолком пламя. Перекрытие горело», – рассказала Елена Николаевна.

Женщины с детьми только и успели, что выскочить из горящего дома, прихватив детские пальто. Укрылись у соседей, а в огне сгорели практически все вещи, мебель, документы, автомобиль.

«Дом совсем новый, – пояснила Елена Войлошникова. – Дочь с мужем по программе «Молодая семья» получили субсидию, взяли кредит дополнительно. Даже еще до конца достроить его не успели. И за кредит осталось платить почти 200 тысяч».

Сейчас потерпевшие разместились у родственников. Сельчане помогают, кто чем может. По словам Елены Войлошниковой, для младшего ребенка сейчас всё необходимое имеется. Тем не менее, у семьи сейчас нет ничего, люди нуждаются в любой поддержке. Можно обратиться к Елене Николаевне Войлошниковой по телефону 8 924 440 1526.

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#дети #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    6 часов назад

    Пожар это ужасно. Спаслись это прекрасно, остальное, дело наживное! Россия сейчас мир благоустроит, гуманитарку повозит, а там глядишь и нам, гражданам родное государство поможет, надо только подождать всем.

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