Амурчанин вовлек в финансовую пирамиду 356 человек и похитил 32 миллиона рублей

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Житель Благовещенска, действуя в составе преступной группы, организовал мошенническую схему хищения денег у людей. Финансовая пирамида, в которую преступник вовлек 356 амурчан, причинила ущерб в размере более 32 миллионов рублей.

В среду, 7 марта, Благовещенский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Судом установлено, что с октября по декабрь 2012 года мужчина, действуя в составе организованной группы организовал схему хищения денежных средств у граждан путем обмана по принципу «финансовой пирамиды». Он имел широкий круг знакомых в Благовещенске и выполнял активную роль в организации и обеспечении приискания «подставных» лиц из числа горожан. Мошенник регистрировал на этих людей карточные банковские счета в банках и оформлял банковские пластиковые карты, со счетов которых, впоследствии обналичивал денежные средства и передавал организатору организованной группы.

В результате его преступленных действий 356 потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму свыше 32 миллионов рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевших причиненный материальный ущерб в сумме более 32 миллионов рублей, сообщает сайт Генпрокуратуры.