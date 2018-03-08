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сегодня, 13:21 5

Принят закон о признании алиментщиков безвестно отсутствующими

Принят закон о признании алиментщиков безвестно отсутствующими
Фото: 1838.рф

Президент РФ подписал федеральный закон, позволяющий признавать должников по алиментам безвестно отсутствующими. Это позволит детям таких должников получать пенсию по случаю потери кормильца, а сами должники будут лишаться прописки, сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает, что в случаях, когда должника не удается разыскать в течение года со дня получения последних сведений о нем, судебные приставы будут информировать об этом взыскателей долгов по алиментам и разъяснять им право на обращение в суд.

Если суд признает должника безвестно отсутствующим, то его дети и другие нетрудоспособные иждивенцы смогут получать пенсию по случаю потери кормильца. Имущество такого лица может быть передано в доверительное управление, а его самого могут снять с регистрации собственника жилья.

Кроме того, брак с таким гражданином можно будет расторгнуть в упрощенном порядке.

Просмотров всего: 1193

#дети #закон #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    8 часов назад

    Кто-то решил в бога поиграть.

  • Victrix

    Victrix
    8 часов назад



    его самого могут снять с регистрации собственника жилья.



    Не могут.

  • Kats

    Kats
    5 часов назад

    Давно пора!

  • Сама справедливость

    Сама справедливость
    4 часа назад

    Короче, проблемы алиментщика решили перекинуть на других добросовестных налогоплательщиков.И никакого имущества у них никогда не было (по крайней мере официально). Решение проблемы за счёт других.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    4 часа назад

    Да. Стоит страждущим подумать четырежды, прежде чем писло расчехлять. Эдак скоро девам пидется вообще без штанов ходить, чтоб хоть как-то до себя оплодотворителей завлечь

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