Принят закон о признании алиментщиков безвестно отсутствующими

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Закон предусматривает, что в случаях, когда должника не удается разыскать в течение года со дня получения последних сведений о нем, судебные приставы будут информировать об этом взыскателей долгов по алиментам и разъяснять им право на обращение в суд.

Если суд признает должника безвестно отсутствующим, то его дети и другие нетрудоспособные иждивенцы смогут получать пенсию по случаю потери кормильца. Имущество такого лица может быть передано в доверительное управление, а его самого могут снять с регистрации собственника жилья.

Кроме того, брак с таким гражданином можно будет расторгнуть в упрощенном порядке.