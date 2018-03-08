Принят закон о признании алиментщиков безвестно отсутствующими
Президент РФ подписал федеральный закон, позволяющий признавать должников по алиментам безвестно отсутствующими. Это позволит детям таких должников получать пенсию по случаю потери кормильца, а сами должники будут лишаться прописки, сообщает РИА Новости.
Закон предусматривает, что в случаях, когда должника не удается разыскать в течение года со дня получения последних сведений о нем, судебные приставы будут информировать об этом взыскателей долгов по алиментам и разъяснять им право на обращение в суд.
Если суд признает должника безвестно отсутствующим, то его дети и другие нетрудоспособные иждивенцы смогут получать пенсию по случаю потери кормильца. Имущество такого лица может быть передано в доверительное управление, а его самого могут снять с регистрации собственника жилья.
Кроме того, брак с таким гражданином можно будет расторгнуть в упрощенном порядке.
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