Амурскую женщину-почтальона наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Пресс-центр УФПС Амурской области

В Свободном преступник убил пенсионерку, напал и ранил женщину-почтальона, которая разносила письма и прессу. В среду, 7 марта, Светлане Максимовой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», происшествие случилось в феврале 2016 года. Светлана Максимова зашла в подъезд, поднялась к квартире, и тут на нее напали. Когда женщина очнулась, увидела безжизненное тело пенсионерки. Неизвестный убил ее тяпкой.

Пресс-служба областного управления ФПС сообщает также, что, благодаря тому, что Светлана смогла запомнить и передать приметы нападавшего полицейским, подозреваемый был задержан.

«Не каждый человек в такой ситуации способен на мужество, не растеряться и дать отпор преступнику, – уверена директор амурского филиала Почты России Светлана Матвиенко. – Несмотря на произошедшее, Светлана продолжает честно выполнять свою работу».

Сама Светлана признается, что большую моральную поддержку ей оказали семья и коллеги. Двое любимых мужчин Светланы – муж и 17-летний сын – очень ею гордятся.

Государственную награду Светлане Максимовой вручил губернатор Приамурья Александр Козлов. Как следует из указа президента Российской Федерации Владимира Путина, сотрудница Амурского филиала Почты России награждена за особые заслуги в пресечении противоправных действий, проявленные при исполнении служебных обязанностей.