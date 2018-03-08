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Амурскую женщину-почтальона наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Амурскую женщину-почтальона наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Фото: Пресс-центр УФПС Амурской области

В Свободном преступник убил пенсионерку, напал и ранил женщину-почтальона, которая разносила письма и прессу. В среду, 7 марта, Светлане Максимовой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», происшествие случилось в феврале 2016 года. Светлана Максимова зашла в подъезд, поднялась к квартире, и тут на нее напали. Когда женщина очнулась, увидела безжизненное тело пенсионерки. Неизвестный убил ее тяпкой.

Пресс-служба областного управления ФПС сообщает также, что, благодаря тому, что Светлана смогла запомнить и передать приметы нападавшего полицейским, подозреваемый был задержан.

«Не каждый человек в такой ситуации способен на мужество, не растеряться и дать отпор преступнику, – уверена директор амурского филиала Почты России Светлана Матвиенко. – Несмотря на произошедшее, Светлана продолжает честно выполнять свою работу».

Сама Светлана признается, что большую моральную поддержку ей оказали семья и коллеги. Двое любимых мужчин Светланы – муж и 17-летний сын – очень ею гордятся.

Государственную награду Светлане Максимовой вручил губернатор Приамурья Александр Козлов. Как следует из указа президента Российской Федерации Владимира Путина, сотрудница Амурского филиала Почты России награждена за особые заслуги в пресечении противоправных действий, проявленные при исполнении служебных обязанностей.

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#праздники #происшествия

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    6 часов назад

    Молодец!!!

  • АЛЬБИНА

    АЛЬБИНА
    5 часов назад

    Молодец женщина !

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Не пойму ,она поднялась к квартире,ее рубанули,какой и кому она отпор давала,если еле очухалась?АИ жжет

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