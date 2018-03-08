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сегодня, 12:41 3

8 марта амурский губернатор поздравил работниц «Скорой помощи» и купил подарок дочери

8 марта амурский губернатор поздравил работниц «Скорой помощи» и купил подарок дочери
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области поздравил с 8 Марта женщин, которые работают на благовещенской станции «Скорой помощи». Они, несмотря на праздничный день, находятся на дежурстве, чтобы оказывать людям необходимую помощь. На дежурстве сегодня заступили 17 бригад.

В праздничный день на станции находились 24 женщины. Александр Козлов вручил им букеты цветов и пожелал, чтобы праздники прошли как можно спокойнее, а вызовов было как можно меньше.

«У нас сложилась хорошая традиция поздравлять на рабочем месте тех, кто и в праздник несет дежурство, находится на посту. У вас очень важная работа, от нее зависит здоровье и жизнь человека. А работать на станции "Скорой помощи" – это огромная ответственность и тяжелый труд. Труд в выходные и праздники, днем и ночью. Мы ценим вас, спасибо вам огромное!» – обратился к женщинам Александр Козлов.

В момент поздравления часть коллектива находилась на вызовах. Когда врачи и фельдшеры вернутся на станцию, главный врач передаст им букеты тюльпанов от Александра Александровича.

Кроме того, у себя в Инстаграме губернатор опубликовал фото подарка для дочери Алисы, которая отмечает свой первый женский день. Также здесь Александр Козлов поздравил персонально каждую из 422 508 амурчанок.

Просмотров всего: 1145

#губернатор #праздники

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    5 часов назад

    Мелочь,а приятно...Ещё бы по конвертику к букету )...

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Красивые весенние букеты

    А вчера, 7 марта, губернатор в филармонии вручал государственные награды четырем амурчанкам. В их числе и наш учитель: https://www.youtube.com/watch?v=XAhTt60W7qo

    Отдельная благодарность от родителей, учеников и выпускников губернатору за поддержку и представление Ольги Ивановны к высокому званию. Почему-то на Амур.инфо ни слова о данном важном мероприятии.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    КанзаС

    Мелочь,а приятно...Ещё бы по конвертику к букету )...



    От себя лично!

    ...или за счёт налогоплательщиков пиарится?

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