8 марта амурский губернатор поздравил работниц «Скорой помощи» и купил подарок дочери

Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области поздравил с 8 Марта женщин, которые работают на благовещенской станции «Скорой помощи». Они, несмотря на праздничный день, находятся на дежурстве, чтобы оказывать людям необходимую помощь. На дежурстве сегодня заступили 17 бригад.

В праздничный день на станции находились 24 женщины. Александр Козлов вручил им букеты цветов и пожелал, чтобы праздники прошли как можно спокойнее, а вызовов было как можно меньше.

«У нас сложилась хорошая традиция поздравлять на рабочем месте тех, кто и в праздник несет дежурство, находится на посту. У вас очень важная работа, от нее зависит здоровье и жизнь человека. А работать на станции "Скорой помощи" – это огромная ответственность и тяжелый труд. Труд в выходные и праздники, днем и ночью. Мы ценим вас, спасибо вам огромное!» – обратился к женщинам Александр Козлов.

В момент поздравления часть коллектива находилась на вызовах. Когда врачи и фельдшеры вернутся на станцию, главный врач передаст им букеты тюльпанов от Александра Александровича.

Кроме того, у себя в Инстаграме губернатор опубликовал фото подарка для дочери Алисы, которая отмечает свой первый женский день. Также здесь Александр Козлов поздравил персонально каждую из 422 508 амурчанок.