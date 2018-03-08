Синоптики рассказали, какая погода ждет Дальний Восток в выходные

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Дальний Восток остаётся во власти зимы и морозов. В длинные выходные – 8-11 марта – циклоны принесут только кратковременное потепление, сообщает Гидрометцентр. На юге региона температура держится ниже нормы.

В Хабаровском крае и в Амурской области днем – минус 7-14 градусов, местами пройдет небольшой снег. Ночью на севере территорий мороз – до 35 градусов.

А вот в Приморском крае ожидается оттепель. Циклон с севера Китая принесет 8 марта повышение температуры на юго-восток края до нуля градусов, но ожидается сильный снег и гололед. 9 марта снег прекратится, однако будет ветрено, на побережье порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

На большей части Чукотского округа ожидаются снег и метель. На востоке – слабые морозы от минус 3 градусов, а на западе – почти минус 40, но в основном будет около 25 градусов ниже нуля.

На Камчатке 8 марта возможен снег, ветрено, днем – от 3 до 8 мороза, что холоднее нормы. А затем циклон с Охотского моря принесет на юг полуострова потепление до плюсовых значений.

На островах погода будет изменчивой. На Курилах 8 марта без осадков, днем – до плюс трёх градусов. На Сахалине 8 марта затишье, пройдет небольшой снег, а 9 марта на юге – снег с метелью при порывистом ветре до 18 метров в секунду.

В Якутии погоду определят морозные антициклоны. На западе, юго-востоке и на Колыме пройдет небольшой снег, днем будет минус 15-20 градусов, на северо-востоке – минус 23-28, у арктического побережья ночью до 45 градусов ниже нуля, лишь на юго-западе мороз днем ослабеет до минус 5-10 градусов.

Вдали от снежных циклонов Магаданская область. На Охотском побережье 8 и 9 марта без осадков, около 15 градусов мороза.