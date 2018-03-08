Амурчанин обворовал дачу во Владимирской области

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Уроженец Амурской области проник в дачный домик на территории Кольчугинского района Владимирской области. Он разбил оконное стекло и влез в домик, принадлежащий 54-летней местной жительнице.

Установлено, что 29-летний подозреваемый похитил ресивер от спутниковой антенны, продукты питания и алкоголь. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 22 тысячи рублей.

Полицейские нашли и задержали правонарушителя. Подозреваемый дал признательные показания. Со слов мужчины, ресивер он выкинул за ненадобностью, а продукты съел.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба управления МВД Владимирской области.