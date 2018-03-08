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Суд одобрил отказ аэропорта Благовещенска платить втрое большую арендную плату

Суд одобрил отказ аэропорта Благовещенска платить втрое большую арендную плату

Арбитражный суд Амурской области отказал «Администрации гражданских аэропортов» (АГА), входящей в структуру Росавиации, в удовлетворении иска к аэропорту Благовещенска. АГА требовала внести изменения в договор аренды, увеличивающие размер платы втрое, сообщает «Интерфакс».

В октябре 2017 года АГА подала в суд на аэропорт Благовещенска за отказ подписывать допсоглашение к договору об арендной плате, которое предусматривало увеличение суммы аренды за аэродромное имущество почти в три раза с момента подписания прежнего договора.

«Это плата за аренду аэродромного имущества – взлетно-посадочной полосы, мест стоянок самолетов, перрона, всего электрооборудования, огней приближения. То есть, всего того, чем пользуется аэропорт для приема и отправки воздушных судов. Договор у нас давно, потом было допсоглашение, по которому арендная плата может быть изменена на основании оценки объекта», – сообщила юрист аэропорта Евгения Елгина. По ее словам, такая оценка была проведена в 2016 году.

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#происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    10 часов назад

    И поэтому не будет ни ремонта, ни обслуживания аэропорта...

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    10 часов назад

    Да всё будет, полосу построят ворюги, которую минимум лет 5 назад надо было построить, позорники.

  • v77

    v77
    2 часа назад

    Бред какой-то.. Аэропорт платит за ВПП, стоянку самолетов и тд. Тогда куда идут эти деньги? Имею в виду на что тратятся Росавиацией? Смысл существования этой структуры, если она только утяжеляет жизнь аэропортов? Ну пусть бы аэропорт стал уплачивать эту возросшую арендную плату и загнулся от финансовой несостоятельности и нахрен закрылся. Этого нужно Росавиации? Я даже не знал о том, что аэропорт кому-то там платит аренду за подобные вещи. Это как человек будет платить аренду за руки и ноги своим родителям. Извратили и испоганили всю гражданскую авиации России.

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