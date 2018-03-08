Суд одобрил отказ аэропорта Благовещенска платить втрое большую арендную плату

В октябре 2017 года АГА подала в суд на аэропорт Благовещенска за отказ подписывать допсоглашение к договору об арендной плате, которое предусматривало увеличение суммы аренды за аэродромное имущество почти в три раза с момента подписания прежнего договора.

«Это плата за аренду аэродромного имущества – взлетно-посадочной полосы, мест стоянок самолетов, перрона, всего электрооборудования, огней приближения. То есть, всего того, чем пользуется аэропорт для приема и отправки воздушных судов. Договор у нас давно, потом было допсоглашение, по которому арендная плата может быть изменена на основании оценки объекта», – сообщила юрист аэропорта Евгения Елгина. По ее словам, такая оценка была проведена в 2016 году.