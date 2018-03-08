Автомобилисты Благовещенска поздравили амурчанок видеороликом (видео)

В честь женского праздника автолюбители из 14 автоклубов Благовещенска создали ролик, которым поздравили представительниц прекрасного пола. Более 60 машин выстроились в надпись «8 Марта». Но, кроме традиционного флешмоба, авторы сняли небольшой сюжетный праздничный ролик.

Благовещенские автолюбители уже неоднократно устраивали автомобильные флеш–мобы на ночном картодроме. Они выстраивались в ракету на День космонавтики, устраивали поздравление на Новый год.

«А в этом году девушки из автоклубов устроили поздравление для нас на 23 Февраля, – рассказал автор идеи Данила Августов. – Поэтому тоже появилась идея сделать поздравление для них. Идея родилась с 1 на 2 марта, сразу было ясно, что видео должно лечь именно на песню из группы Metallica».

Автосообщества областного центра утвердили концепцию, для съемок и монтажа пригласили Сергея Бредихина, с которым уже давно сотрудничают.

По словам Данилы Августова, на картодроме съемки шли не меньше четырех часов. Организовать такое количество машин было непросто. Хотя изначально хотели использовать еще больше машин, чтобы буквы виднелись четче. Зато сцены в городе – в кафе, в цветочном салоне и так далее – сняли за один час.