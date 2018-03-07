Минобороны опубликовало подборку подвигов участниц Великой Отечественной войны

Как сообщает Newsru.com, в основу раздела легли подборки рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России – письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки, наградные документы. «Каждая из этих подборок – это история в миниатюре, а вместе они – калейдоскоп женских судеб, полных отваги, мужества, самоотверженных и отнюдь не женских поступков», – отмечают в ведомстве.

Одна из публикаций – наградной лист медсестры Марии Фофановой. Она вынесла с поля боя 46 раненых советских бойцов. Всего только за время боев с 5 июля по 19 сентября 1942 года Мария оказала помощь 200 раненым. За проявленные мужество и отвагу, в том числе спасение командира и захват пленного, Фофанову наградили орденом Красного Знамени.

Также приводится копия статьи фронтовой газеты о ефрейторе 133-го отдельного гвардейского саперного батальона Наталье Костяницыной, которая в августе 1944 года во время боя лично ручной гранатой уничтожила пулеметный расчет врага. Отважную девушку наградили орденом Красной Звезды.

В укрытие вынесла 35 бойцов и командиров во время боя в тылу врага военфельдшер мотострелкового пулеметного батальона 14-й гвардейской танковой бригады, лейтенант медицинской службы Галина Волкова, среди документов опубликован и ее наградной лист.

В 1944 году 25-летняя Татьяна Барамзина сражалась до последнего, пытаясь оказать помощь раненым красноармейцам в немецком блиндаже, когда туда ворвались фашисты. Однако силы были не равны, и санитарку зверски убили после жестоких пыток. Через два дня боевые товарищи похоронили Татьяну в деревне Волма под Минском. 24 марта 1945 ей посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Танкист-водитель, старший сержант Мария Октябрьская погибла 2 апреля 1944 года. Она овладела навыкам танкиста после смерти на фронте своего мужа в 1942 году. Тогда Мария внесла средства в Госбанк на постройку танка и попросила назвать его «Боевая подруга», а ее направить на фронт в качестве водителя этой машины.