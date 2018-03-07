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Благовещенских автомобилисток поздравили автоинспекторы и дети-художники

Благовещенских автомобилисток поздравили автоинспекторы и дети-художники

В среду, 7 марта, благовещенские автоинспекторы поздравили женщин-водителей с наступающим Международным женским днем. Стражам дорожного порядка помогали ученики художественной школы.

Сотрудники ГИБДД и юные художники не первый год совместно поздравляют автомобилисток с 8 Марта. К празднику ребята делают яркие открытки. Инспектору остается только высмотреть в потоке автомобиль с дамой за рулем и остановить его.

Для поздравления и вручения подарка 18 мальчишек и девчонок вышли на улицу, где их ждал экипаж ГИБДД. Многие автомобилистки не ожидали получить поздравление и эксклюзивную открытку.

Сотрудники Госавтоинспекции пожелали женщинам не нарушать правила дорожного движения и быть законопослушными участницами дорожного движения.

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#закон #праздники #транспорт

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