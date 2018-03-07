От цветов до сказочного Бали: чего ждут благовещенки 8 Марта

Приближается Международный женский день. В преддверии праздника съемочная группа благовещенской телекомпании «Альфа-канал» решила узнать, что хочет получить прекрасная половина города на 8 Марта.

«О, я бы хотела получить очень хороший подарок. Цветы и украшения», – уточняет женщина.

«Может быть, совместно куда-нибудь выехать. Где-нибудь отдохнуть в теплых странах», – мечтает другая прохожая.

«Квартиру. Негде жить», – признается амурчанка.

«Книгу хорошую. Я люблю детективы читать», – откровенничает следующая респондент.

«Много-много цветов, чтобы усыпали!» – улыбается девушка.

«Что-нибудь дорогое. Ну, не дорогое, а близкое к сердцу», – уточняет дама.

«Цветы и, может быть, путешествие куда-нибудь. На Бали», – посоветовавшись с маленьким сыном, отвечает молодая женщина.

«Цветы, большой букет цветов», – заявляет школьница.

Ее подруга добавляет: «И что-нибудь сладкое. Торт, например».

«Серебряный браслет с собственным именем! – вспоминает первая девочка. – Там будет написано – Полина».