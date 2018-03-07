От цветов до сказочного Бали: чего ждут благовещенки 8 Марта
Приближается Международный женский день. В преддверии праздника съемочная группа благовещенской телекомпании «Альфа-канал» решила узнать, что хочет получить прекрасная половина города на 8 Марта.
«О, я бы хотела получить очень хороший подарок. Цветы и украшения», – уточняет женщина.
«Может быть, совместно куда-нибудь выехать. Где-нибудь отдохнуть в теплых странах», – мечтает другая прохожая.
«Квартиру. Негде жить», – признается амурчанка.
«Книгу хорошую. Я люблю детективы читать», – откровенничает следующая респондент.
«Много-много цветов, чтобы усыпали!» – улыбается девушка.
«Что-нибудь дорогое. Ну, не дорогое, а близкое к сердцу», – уточняет дама.
«Цветы и, может быть, путешествие куда-нибудь. На Бали», – посоветовавшись с маленьким сыном, отвечает молодая женщина.
«Цветы, большой букет цветов», – заявляет школьница.
Ее подруга добавляет: «И что-нибудь сладкое. Торт, например».
«Серебряный браслет с собственным именем! – вспоминает первая девочка. – Там будет написано – Полина».
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