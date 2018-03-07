Рынок праворульных автомобилей в России вновь готовится к запрету

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На Дальнем Востоке ожидают введения повышенного налога на подержанные японские автомобили. По мнению продавцов, если налог все-таки введут, японский рынок вообще закроется.

Объемы ввоза японских подержанных автомобилей постепенно растут после резкого падения в 2008 году. Знаменитый «Зеленый угол» во Владивостоке вновь исправно функционирует, хотя стоимость праворульных авто медленно, но верно ползет вверх. Эксперты прогнозируют: до смерти вторички осталось около двух месяцев. С другой стороны, покупательская активность на новые автомобили и не падала вовсе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Приблизительно 90 % Приморского авторынка состоит из подержанных автомобилей, и лишь около 10 % поделены между автосалонами.

Еще до нового года, предполагая со дня на день повышение утилизационного сбора, во Владивостоке начал расти спрос на подержанные японские машины. Нестабильность в законодательном поле по «правому рулю» активизировала покупательскую активность. Как пояснили игроки авторынка, есть мнение, что со 2 июля снова введут запрет на самостоятельную установку кнопки ГЛОНАСС.

«С повышением утилизационного сбора цены вырастут на определенные категории авто, а поставки б/у автомобилей из Японии резко снизятся на 30–40 %. Например, Toyota HiAce, которая особым спросом и не пользовалась: утилизационный сбор на эту модель составляет 309 тысяч рублей. Если налог повысится на 90 %, как обещают в правительстве, эта модель подорожает еще на 280 тысяч рублей, общий размер таможенных платежей будет в 2 раза больше, чем стоимость самой машины в Японии, что фактически говорит о запрете на импорт. Но, безусловно, продавец, купивший ее до повышения пошлины, сможет затем продать с накруткой до 100 тысяч рублей. Лично для нас, игроков вторичного рынка авто, сегодняшние времена являются пороховой бочкой. Последние два месяца работаем, а дальше что?» – говорит руководитель компании по поставке автомобилей из Японии Дмитрий Забора.

Эксперты отмечают, что стагнация и спад экономики на продажах автомобилей класса «премиум» и «люкс» практически не отражаются. В большинстве своем такой бизнес ориентирован на людей с достатком «выше среднего». Так, в 2008, 2012 и 2014 кризисных годах спрос на дорогое авто оставался устойчиво стабильным, в отличии от спроса на более дешевый сегмент. Однако в 2018 году ситуация поменялась.

«Я поддерживаю коллег в заявлении, что дорогие, новые машины в кризис страдают меньше всего. Так уж устроено, что на сегмент авто "люкс" и "премиум" свой клиент найдется всегда. На выходе из кризиса, как было в 2017 году, спрос стабилен. Резкий скачок покупательской активности, как правило, происходит в период выхода на рынок новой модели, которую автолюбители долго ждали.

Анализ автомобильного рынка столицы Приморья показал, что порой люди платят за подержанную машину практически столько же, что и заплатили бы за новую, если бы немного тщательнее изучили все предложения на рынке как б/у, так и новых автомобилей. Так, двухлетний праворульный Subaru Forester с пробегом, без гарантии, приобретается за 1,75 миллиона рублей, в то время как в одном из автосалонов Владивостока такая же модель продается «в упаковке» и с гарантией за ту же цену.

«До 1 миллиона рублей у дилера микроавтобус или семиместный минивэн не купишь. Доступных гибридов и электромобилей, также как и "малышей" до 300–350 тысяч рублей – в салонах нет в принципе. Хочу отметить, что очень хорошо правый руль берут регионы – Амурская область, Сибирь, Москва, Краснодар и так далее. При этом, насколько я знаю, местные автосалоны, продающие машины в ценовой категории от 800 тысяч рублей до 1,5 миллиона, например, в Сибири имели определенные проблемы с продажами, и некоторые даже просто закрывались из-за отсутствия покупателей. Основное пожелание среднестатистического россиянина это же доступная просторная семейная машина до 700–800 тысяч рублей, автосалоны такое требование выполнить просто не смогут, нет там таких цен», – уверен Дмитрий Забора.