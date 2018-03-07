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сегодня, 18:04 15

Рынок праворульных автомобилей в России вновь готовится к запрету

Рынок праворульных автомобилей в России вновь готовится к запрету
Фото: vladivostok3000.ru

На Дальнем Востоке ожидают введения повышенного налога на подержанные японские автомобили. По мнению продавцов, если налог все-таки введут, японский рынок вообще закроется.

Объемы ввоза японских подержанных автомобилей постепенно растут после резкого падения в 2008 году. Знаменитый «Зеленый угол» во Владивостоке вновь исправно функционирует, хотя стоимость праворульных авто медленно, но верно ползет вверх. Эксперты прогнозируют: до смерти вторички осталось около двух месяцев. С другой стороны, покупательская активность на новые автомобили и не падала вовсе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Приблизительно 90 % Приморского авторынка состоит из подержанных автомобилей, и лишь около 10 % поделены между автосалонами.

Еще до нового года, предполагая со дня на день повышение утилизационного сбора, во Владивостоке начал расти спрос на подержанные японские машины. Нестабильность в законодательном поле по «правому рулю» активизировала покупательскую активность. Как пояснили игроки авторынка, есть мнение, что со 2 июля снова введут запрет на самостоятельную установку кнопки ГЛОНАСС.

«С повышением утилизационного сбора цены вырастут на определенные категории авто, а поставки б/у автомобилей из Японии резко снизятся на 30–40 %. Например, Toyota HiAce, которая особым спросом и не пользовалась: утилизационный сбор на эту модель составляет 309 тысяч рублей. Если налог повысится на 90 %, как обещают в правительстве, эта модель подорожает еще на 280 тысяч рублей, общий размер таможенных платежей будет в 2 раза больше, чем стоимость самой машины в Японии, что фактически говорит о запрете на импорт. Но, безусловно, продавец, купивший ее до повышения пошлины, сможет затем продать с накруткой до 100 тысяч рублей. Лично для нас, игроков вторичного рынка авто, сегодняшние времена являются пороховой бочкой. Последние два месяца работаем, а дальше что?» – говорит руководитель компании по поставке автомобилей из Японии Дмитрий Забора.

Эксперты отмечают, что стагнация и спад экономики на продажах автомобилей класса «премиум» и «люкс» практически не отражаются. В большинстве своем такой бизнес ориентирован на людей с достатком «выше среднего». Так, в 2008, 2012 и 2014 кризисных годах спрос на дорогое авто оставался устойчиво стабильным, в отличии от спроса на более дешевый сегмент. Однако в 2018 году ситуация поменялась.

«Я поддерживаю коллег в заявлении, что дорогие, новые машины в кризис страдают меньше всего. Так уж устроено, что на сегмент авто "люкс" и "премиум" свой клиент найдется всегда. На выходе из кризиса, как было в 2017 году, спрос стабилен. Резкий скачок покупательской активности, как правило, происходит в период выхода на рынок новой модели, которую автолюбители долго ждали.

Анализ автомобильного рынка столицы Приморья показал, что порой люди платят за подержанную машину практически столько же, что и заплатили бы за новую, если бы немного тщательнее изучили все предложения на рынке как б/у, так и новых автомобилей. Так, двухлетний праворульный Subaru Forester с пробегом, без гарантии, приобретается за 1,75 миллиона рублей, в то время как в одном из автосалонов Владивостока такая же модель продается «в упаковке» и с гарантией за ту же цену.

«До 1 миллиона рублей у дилера микроавтобус или семиместный минивэн не купишь. Доступных гибридов и электромобилей, также как и "малышей" до 300–350 тысяч рублей – в салонах нет в принципе. Хочу отметить, что очень хорошо правый руль берут регионы – Амурская область, Сибирь, Москва, Краснодар и так далее. При этом, насколько я знаю, местные автосалоны, продающие машины в ценовой категории от 800 тысяч рублей до 1,5 миллиона, например, в Сибири имели определенные проблемы с продажами, и некоторые даже просто закрывались из-за отсутствия покупателей. Основное пожелание среднестатистического россиянина это же доступная просторная семейная машина до 700–800 тысяч рублей, автосалоны такое требование выполнить просто не смогут, нет там таких цен», – уверен Дмитрий Забора.

Просмотров всего: 1451

#российская власть #торговля #транспорт

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    Ну всё. Рейтинг Путина упал.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Давно пора запретить. Разъездились!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Генрих VI

    Давно пора запретить. Разъездились!



    Ездить не на чем будет, меньше ныть про дороги будут.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    3 часа назад

    правильно!телега с одной лошадкой!и ни двоек и тем более троеек,а то ГИБДД не сообразят какую коняшку штрафовать!

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Ездить не на чем будет, меньше ныть про дороги будут.



    И налоговые сборы вверх поползут - кто же платить дорожный налог станет?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    DimonS

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Ездить не на чем будет, меньше ныть про дороги будут.



    И налоговые сборы вверх поползут - кто же платить дорожный налог станет?



    Пешеходный налог введут + утилизационный побор на импортную обувь, и все дела.

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 часа назад

    Так, двухлетний праворульный Subaru Forester с пробегом, без гарантии, приобретается за 1,75 миллиона рублей, в то время как в одном из автосалонов Владивостока такая же модель продается «в упаковке» и с гарантией за ту же цену.

    Да лучше взять 2-х летний яп. авто, чем новый собранный в москве или питере.

  • дмитрий 2018

    дмитрий 2018
    2 часа назад

    Вот достали уже своими запретами, наверно будут с салона всем по 100000 продавать....

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    YRKAGRA

    правильно!телега с одной лошадкой!и ни двоек и тем более троеек,а то ГИБДД не сообразят какую коняшку штрафовать!



    Не переживайте. Введут новый регламент и нарисуют шкалу штрафов

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    дмитрий 2018

    Вот достали уже своими запретами, наверно будут с салона всем по 100000 продавать....



    Чем круче поднимают стоимость БУ япов, тем выше необъяснимо растут цены в салонах на новый хлам.

    Создается впечатление, что кто то умышленно расчищает рынок от конкурентов используя адм ресурс не желая вкладываться в производство нормальных качественных авто .

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    В 2008 году в Приморье федералку перекрывали помнится.

  • Belka_89

    Belka_89
    42 минуты назад

    Да и правильно, в Благе уже парковаться негде. Плохо живем типа, ну ну

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    39 минут назад

    Belka_89

    Да и правильно, в Благе уже парковаться негде. Плохо живем типа, ну ну



    а белка то конкретно посетила...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    36 минут назад

    Belka_89

    Да и правильно, в Благе уже парковаться негде. Плохо живем типа, ну ну



    А дороги соответствующие современным требованиям строить не пробовали?

    Город развивать по чёткому архитектурному плану не пытались?

    Посмотри ка содержат и строят дороги и стоянки. Никаким нормативам не соответствует.

    А кто то из ваших ведь это согласовывает и разрешает принять в эксплуатацию...

    МОЖЕТ ВАС СОКРАТИТЬ? Тогда и ездить и парковаться легче будет.

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