Амурский судебный пристав переводил чужие деньги со счетов управления третьим лицам

На бывшего сотрудника областного управления службы судебных приставов завели два уголовных дела. Его подозревают в мошенничестве. Поводом для возбуждения уголовных дел послужили материалы собственных проверок управления.

По информации подразделения по противодействию коррупции, сотрудник управления, осуществлял функции, связанные с контролем по состоянию и ведению учета денежных средств, находящихся во временном распоряжении отдела. Используя свое служебное положение, он вел недостоверные сведения относительно сторон исполнительного производства и в итоге перечислил деньги с расчетного счета УФССП на расчетные счета граждан, не являющихся сторонами исполнительного производства.

Ранее правоохранительные органы уже возбуждали уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении этого сотрудника. Тогда поводом для возбуждения уголовного дела также послужил рапорт подразделения по противодействию коррупции областного управления судебных приставов.

После этого была проведена сплошная проверка состояния депозитного счета структурного подразделения, где выявили хищение денежных средств. В результате выявлено еще два факта совершения противоправного деяния – хищения денежных средств и перечисления их третьим лицам. Материалы проверок УФССП по Амурской области направлены в следственные органы, сообщает сайт УФССП по Амурской области.