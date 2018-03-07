В Приамурье дитя войны не может получить деньги за проданный участок земли

В селе Арсентьевка Михайловского района 75-летняя пенсионерка – дитя войны – пытается получить деньги за продажу земли. По словам женщины, в 2014 году она отдала документы на землю односельчанину, чтобы тот оформил участок и отдал деньги. Но ни участка, ни денег у нее нет.

Изначально участок в 10 гектаров принадлежал мужу Александры Константиновны Петуховой. По словам местных жителей, паи такого размера в поле у села выдавались всем работникам местного совхоза. В 2002 году супруг умер, а в мае 2014 года женщина как наследница оформила землю на себя. И сразу решила продать. В то время за такой участок частники давали по 30 тысяч рублей. Отдала все документы односельчанину. И вот уже 4 года не может получить ни свои законные, как она считает, деньги, ни документы на участок.

«Я ездила в Поярково и оформила землю как наследница. Дала ему документы, он повез оформлять в Райчиху, приезжает и дает мне одну бумагу. Говорит, что ничего не получается. Ту бумажку, что он дал, я начала рвать со психу, а он говорит: "Ладно, не психуй, может что наладится". И я все надеялась, что он заплатит, а здоровье все хуже», – пожаловалась Александра Петухова.

Вырученные за участок деньги пенсионерка хочет отложить. Женщина боится, что здоровье подводит, а «похоронные» она так и не накопила. Живет она одна: мужа похоронила, детей и родных нет. По словам Александры Константиновны, весь ее доход – это пенсия и доплата за статус «Дитя войны». Женщина родилась в сентябре 1942 года.

«Мне нужны деньги на похороны – не дай бог что случится, как меня хоронить будут? Здоровье плохое, еще переживания эти. Родни никого. Спасибо одна женщина помогает: то воды привезет, то муж ее глыбы угольные подолбит. У меня никого нет, я сама с детдома, отец умер на фронте, мама умерла, мне было три года, тетя сдала в детдом. Детей господь не дал.

Кто за меня заступится? Помощи мне никакой нет. Пенсия у меня 12 тысяч и 720 рублей доплата за статус "Дитя войны". Деньги идут на лекарства, на продукты: то яблочко хочется взять, на зиму хоть мясо купила. Топливо меня мучает, дом холодный, со всех щелей дует, плинтуса отходят. В этом году в конце августа я уже немножечко подтапливала. В подполье сейчас лед, оттает – будет вода, поэтому картошка у меня в комнате хранится», – поделилась Александра Константиновна.

Односельчанин, который, по словам пенсионерки, собирался купить ее участок, по телефону рассказал, что участок он уже купил и деньги отдал сельской администрации.

«Я тут ни при чем, я купил эту долю в сельсовете. В 2014 году в Михайловском сельсовете я купил около 90 невостребованных долей умерших и убывших жителей. Те, на которые никто не претендовал. И среди них есть та земля, которая принадлежала Юрию Петухову. Когда я начал все это оформлять, все люди кинулись тоже оформлять наследство, а до этого сидели. И жена Юрия Шура тоже пошла оформлять. Но сначала оформил я, там разница или месяц, или полтора. Есть решение районного суда от 2014 года на эту долю земельную, что суд принял эту долю невостребованной. Был тогда нотариус, который должен был сделать запрос в суд, а он так ей оформил. Это все мой юрист выяснил. Если бы выяснилось, что она вперед оформила, я бы отдал ей деньги и попросил расписку, что она на эту долю не претендует. Потому что купить эту землю второй раз я не могу – я ее уже купил в сельсовете», – рассказал Иван Раскевич.

При этом, хоть мужчина и говорит, что землю купил у администрации, документы у пенсионерки о праве собственности он все-таки взял.

Помочь разобраться, кто же в этой ситуации прав, вызвались представители районного женсовета. Обратились в местную администрацию. В женсовете считают, что чиновники незаслуженно забыли о пожилой одинокой женщине.

«Я обращалась от женсовета в соцзащиту. Домик у нее ветхий, старый. Когда я его увидела, я ужаснулась. Ей никто ничем не помогает, бабушка сама по себе. Неравнодушные люди в селе помогают, а соцзащита и администрация ничем не помогают. Попытались ей оформить субсидию на топливо, а там получилось, что с 1989 года у нее нет свидетельства на право собственности этого дома, у нее просто есть кадастровый план. Как раньше в колхозе давали кадастровый план на дом, и она всю жизнь с этой бумажкой прожила. То есть дом в собственность не оформлен. Чтобы его сейчас оформить, нужно приватизировать, а для приватизации надо, чтобы он на балансе у кого-то числился, а он нигде не числится – так сказали в соцзащите. То есть надо обращаться в суд. Но бабушка это делать не хочет, так как на это надо деньги и время, а в район постоянно не наездишься – дорога туда-обратно это километров 120», – рассказала Анна Маковская, заместитель председателя женсовета Михайловского района.

Чтобы разобраться в ситуации с землей, Анне Константиновне помогли составить обращение в местную администрацию и областную прокуратуру. Ответ пока не получили. Корреспонденту Амур.инфо также не удалось связаться с чиновниками. Параллельно Анна Петухова запросила информацию в многофункциональном центре – на следующей неделе должны получить бумаги, в которых надеются найти ответ на вопрос – владеет пенсионерка спорным участком или нет.