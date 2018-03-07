«Роснефть» просит у Путина льготы – 145 миллиардов рублей в год

Руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин просит у Владимира Путина беспрецедентные налоговые льготы. Нефтегазовой компании нужны льготы в размере 145 миллиардов рублей в год.

Как пишет REGNUM, со ссылкой на «КоммерсантЪ», в обращении говорится в том числе о возврате «Роснефти» части затрат на производство нефтепродуктов. Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил увязать введение налоговых льгот с частичным переходом на налог на дополнительный доход (НДД) вместо текущего налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Глава государства поручил правительству России рассмотреть просьбу главы «Роснефти».

В ходе совещания нефтяников и чиновников во главе с вице-премьером правительства РФ Аркадием Дворковичем, которое состоялось 27 февраля, заинтересованные стороны пытались достичь компромисса в вопросе о мерах стимулирования переработки нефти. Главным разногласием стало условие Минфина РФ по обнулению экспортной пошлины на нефть. Против такого решения выступают Минэнерго и нефтяники.

Вместо обнуления экспортной пошлины на нефть Минэнерго РФ предлагает целевое стимулирование – поддержку «системообразующих» нефтеперерабатывающих заводов, обеспечивающих топливом российский рынок. Но к окончательному решению сторонам прийти пока не удалось.