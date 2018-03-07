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сегодня, 17:10 12

«Роснефть» просит у Путина льготы – 145 миллиардов рублей в год

Руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин просит у Владимира Путина беспрецедентные налоговые льготы. Нефтегазовой компании нужны льготы в размере 145 миллиардов рублей в год.

Как пишет REGNUM, со ссылкой на «КоммерсантЪ», в обращении говорится в том числе о возврате «Роснефти» части затрат на производство нефтепродуктов. Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил увязать введение налоговых льгот с частичным переходом на налог на дополнительный доход (НДД) вместо текущего налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Глава государства поручил правительству России рассмотреть просьбу главы «Роснефти».

В ходе совещания нефтяников и чиновников во главе с вице-премьером правительства РФ Аркадием Дворковичем, которое состоялось 27 февраля, заинтересованные стороны пытались достичь компромисса в вопросе о мерах стимулирования переработки нефти. Главным разногласием стало условие Минфина РФ по обнулению экспортной пошлины на нефть. Против такого решения выступают Минэнерго и нефтяники.

Вместо обнуления экспортной пошлины на нефть Минэнерго РФ предлагает целевое стимулирование – поддержку «системообразующих» нефтеперерабатывающих заводов, обеспечивающих топливом российский рынок. Но к окончательному решению сторонам прийти пока не удалось.

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#налоги #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    Сечину премию захотелось??? или отпускные

  • ООШШ

    ООШШ
    4 часа назад

    А пенсии людям не на 500 рублей повышать в месяц,а на 5000 рублей ,просим! все Путина,рассмотреть,этот вопрос!!!

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Откажет. Как пить дать, откажет.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Пить дать - откажет, после 18 - го

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    Так тяжко роснефти... так не выносимо Сечину... что ему край как надо помочь... всем кому помагает государство, это роснефть и Газпром.. все...

  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Нет слов.....Люди добрые, давайте всем миром скинемся...кто сколько может! Поможем беднякам нефтемагнатам!

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Нашелся самый нищий ну...

  • Karasik

    Karasik
    3 часа назад

    обычная тема, чего шумите?

  • MAX18y

    MAX18y
    3 часа назад

    Игорь Иванович, предлагаю Вам работу поменять, а не налоговые льготы выпрашивать у государства

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Так пусть как все кредит возьмёт, им налоги закроет, а потом дуплится лет десять , но только с запретом проценты по кредиту за наш счёт. Пусть проценты со своей ЗП платит.

  • sind

    sind
    1 час назад

    А не пошёл бы он куда подальше

  • Apriori

    Apriori
    1 час назад

    Путин не знает какая зарплата у Сечина, о чём он сказал журналистам... А вдруг на жизнь не хватает? Помочь надо!

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