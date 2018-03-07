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сегодня, 17:12 2

Курсанты ДВОКУ будут стажироваться в Калининградской области и Крыму

Курсанты ДВОКУ будут стажироваться в Калининградской области и Крыму
Фото: nesiditsa.ru

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище курсанты выезжают на практику в соединения и воинские части военных округов и флотов. В 2018 году спланирована широкая география мест стажировок для будущих офицеров морской пехоты – от Калининградской области до Камчатки и от Мурманской области до Крыма.

Всего в войска отправятся около 250 курсантов. Одни получат навыки несения корабельной службы на боевых кораблях в соответствии с планом боевой учебы флотов, другие освоят новую технику, поступающую в соединения, дислоцируемые за Полярным кругом, укрепят на практике полученные знания по выживанию в экстремальных условиях.

Стажеры в горных подразделениях будут покорять высоты Восточного Саяна, отрабатывая мастерство горной подготовки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Более 10 соединений военных округов примут курсантов-дальневосточников. Будущие командиры мотострелковых взводов получат практику управления воинскими коллективами и организации боевой учебы и быта.

Курсанты, обучающиеся по программе среднего профессионального образования, пройдут стажировку на бронетанковом ремонтном заводе – АО «560 БТРЗ», – расположенном в селе Возжаевка Белогорского района Амурской области.

Руководство училища уделяет большое значение войсковым практикам курсантов. Большая география мест стажировок позволяет понять особенности службы в регионах России. По возвращении будущих офицеров в родной вуз полученный опыт организации боевой учебы в воинских частях анализируется, после чего вносятся необходимые коррективы в учебный процесс.

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#визиты #военные #образование

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Комментарии
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  • Оптимальный

    Оптимальный
    4 часа назад

    Где в Амурской области бронетанковый завод наверно в голове лёд тронулся

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    4 часа назад

    Оптимальный

    Где в Амурской области бронетанковый завод наверно в голове лёд тронулся



    http://blagoveschensk7m.ru/company/560-btrz-1zf9r

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