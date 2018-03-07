Волонтеры Благовещенска подарили цветы одиноким пожилым женщинам

В Благовещенске около ста одиноких пенсионерок к празднику получили тюльпаны. Цветы в преддверии 8 Марта постояльцам благовещенского дома для одиноких престарелых подарили волонтеры. Их купили на деньги, которые помогли собрать неравнодушные горожане.

8 Марта – праздник для жителей благовещенского дома «Ветеран» немаловажный. Из почти 70 местных жителей более пятидесяти – это женщины. Их приехала поздравить фольклорная группа «Сударушки».

«Это самый счастливый праздник, 8 Марта – женский день. Отдыхаем, празднуем. Поздравляют нас каждый праздник, концерт ставят!» – рассказала Антонина Заварухина.

«Всегда он запоминающийся праздник, всегда его ждем. И сейчас до старости дожили, всё равно его ждем», – добавила Антонина Калинина.

В «Ветеране» живут пожилые женщины от 55 лет, самой старшей уже исполнилось сто лет. Но как не вспомнить молодость на таких душевных посиделках. «У нас была большая семья, и мы всегда ходили к маме. Мама накрывала стол, активная такая была, и она всегда накрывала стол. А потом, когда я замуж вышла, мы жили в одном посёлке и тоже собирались за одним столом. Было принято дарить подарки, но надо было делать их самим», – вспоминает Елена Елисеева.

«Муж всегда дарил мне мимозы, их я любила. И говорил: все мужчины покупают красивые цветы, а я с веником бегаю. А я любила мимозы. И в этом году думаю, где бы эти самые мимозы взять», – рассказала Анна Ангельбрехт.

Не мимозы, а тюльпаны приготовили для пожилых представительниц прекрасного пола волонтеры. Они закупили более двухсот тюльпанов. Собрать 8 000 рублей на цветы помогли и неравнодушные горожане.

«Молодой категории девушек в любом случае подарят подарки и цветы, а бабушек нечасто поздравляют с 8 Марта. Да, между собой они поздравят друг друга, но тот факт, что ты придёшь к ним с тюльпанами – им очень приятен», – считает волонтер Игорь Меметов.

С наступающим праздником волонтеры поздравили женщин и в другом корпусе дома «Ветеран» – по улице Зейской. А еще тюльпаны подарили женщинам из всероссийского общества глухонемых.

«Все праздники мы организовываем концерты, чаепития. Мы сотрудничаем с городскими творческими коллективами, наши жители всегда с радостью принимают такие концерты. И в этот праздник нам хочется, чтобы они почувствовали тепло, что о них заботятся», – рассказала директор дома «Ветеран» Марина Штыкун.

Оставшиеся тюльпаны волонтеры решили тоже подарить благовещенкам – цветы будут вручать на улицах города 8 Марта.