Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:59 3

В Благовещенске осудили похитителей автомобильных аккумуляторов и колес

В Благовещенске осудили похитителей автомобильных аккумуляторов и колес
Фото: yugopolis.ru

6 марта Благовещенский городской суд вынес приговоры трем молодым людям. Они были признаны виновными в серии похищений автомобильных деталей. Все трое – двое 23-летних и один 21-летний – жители областного центра.

Преступления были совершены горожанами в столице Приамурья в июле 2016 года. При помощи гаечных ключей и домкратов благовещенцы в ночное время похищали аккумуляторы и автомобильные колеса с припаркованных машин. Всего на их счету 16 автомобильных колес и 12 аккумуляторов общей стоимостью более 180 тысяч рублей.

Кроме того, 23-летний горожанин 6 июня 2016 года в ночное время совершил угон автомобиля марки «Ока», который находился около одного из домов по улице Пограничной, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд назначил 23-летнему парню наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. 21-летнему – в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Еще один 23-летний молодой человек получил 3 года и 6 месяцев колонии-поселения.

Просмотров всего: 376

#закон #криминал #происшествия #суды #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Домкратом капот вскрыл? КАК вообще аккум спереть можно?

  • дмитрий 2018

    дмитрий 2018
    2 часа назад

    C грузовых ведать снимали, что то мало им дали...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Благовещенских автомобилисток поздравили автоинспекторы и дети-художники
Общество 15

Рынок праворульных автомобилей в России вновь готовится к запрету
Происшествия 5

Амурский судебный пристав переводил чужие деньги со счетов управления третьим лицам
Общество

Разбирательство по банкротству «Хуа-Син» завершилось мировым соглашением

сегодня, 16:49