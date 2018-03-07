В Благовещенске осудили похитителей автомобильных аккумуляторов и колес

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6 марта Благовещенский городской суд вынес приговоры трем молодым людям. Они были признаны виновными в серии похищений автомобильных деталей. Все трое – двое 23-летних и один 21-летний – жители областного центра.

Преступления были совершены горожанами в столице Приамурья в июле 2016 года. При помощи гаечных ключей и домкратов благовещенцы в ночное время похищали аккумуляторы и автомобильные колеса с припаркованных машин. Всего на их счету 16 автомобильных колес и 12 аккумуляторов общей стоимостью более 180 тысяч рублей.

Кроме того, 23-летний горожанин 6 июня 2016 года в ночное время совершил угон автомобиля марки «Ока», который находился около одного из домов по улице Пограничной, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд назначил 23-летнему парню наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. 21-летнему – в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Еще один 23-летний молодой человек получил 3 года и 6 месяцев колонии-поселения.